Las Águilas del América buscan refuerzos en Europa: el conjunto azulcrema tiene en la mira a Gerardo Arteaga 

La derrota de las Águilas del América ante las Chivas de Guadalajara dejó una gran herida en la directiva azulcrema. Fernando Ortíz ya abandonó el equipo, se esperan nuevas salidas en la plantilla y los dirigentes americanistas planean hacer buenos refuerzos para la próxima Liga MX. Es por esto que ha surgido la posibilidad de que Gerardo Arteaga llegue al conjunto azteca.

Gerardo Arteaga milita en el Genk de Bélgica. El club europeo está peleado por el torneo local en el fútbol belga. El mexicano ha tenido grandes participaciones desde su llegada. El club del Viejo Continente estaría consciente de que el azteca puede salir de la plantilla y por eso cuenta con varios laterales en su plantilla.

Ahora bien, el vínculo que une a Gerardo Arteaga con las Águilas del América fue divulgado por el periodista Adrián Esparza Oteo. Santiago Baños consideraría reforzar su defensa con la adquisición del internacional mexicano. Sin embargo, el analista puntualiza que la salida de Arteaga del Genk es muy compleja.

Gerardo Arteaga no queda libre en Genk. Le quedan dos años más de contrato en Bélgica.



Hay posibilidades incluso de dar el brinco a una mejor liga para la próxima temporada.



Por lo pronto, el próximo fin de semana se juega el título de la Liga Belga ante el Royal Antwerp🇧🇪 — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) May 29, 2023

No está de más recordar que el conjunto belga puede disputar la UEFA Champions League en la temporada que viene. Este sería un ingrediente adicional que motive a Arteaga a permanecer en el club, pues el Genk necesitaría una plantilla larga para cubrir todos sus frentes competitivos.

Sin embargo, otra de las lecturas que puede tener las adquisiciones del Genk es que está prevenido una posible salida del azteca, pero por un club de mayor envergadura en Europa. Gerardo Arteaga fue vinculado anteriormente con equipos de la Serie A de Italia y estas amenazas de compra podrían volver a surgir en el mercado de verano. He hablado hoy con el Genk y me han confirmado que la opción de dos años más de Gerardo Arteaga fue activada. Es decir, NO es agente libre este verano, su contrato vence en 2025. Sobre las opciones de salir no me comentaron nada adicional, porque me dicen que por ahora no han… pic.twitter.com/kVvcnwEWyW— Kery!News (@KeryNews) June 1, 2023

Gerardo Arteaga y sus números en Europa

La carrera del joven lateral izquierdo ha ido constantemente en ascenso. Gerardo Arteaga ya acumula 109 partidos en el fútbol de Europa. El mexicano de 24 años ha marcado 5 goles y concedido 11 asistencias. El exjugador del Santos Laguna tiene poco más de 9,000 minutos jugados en el Viejo Continente. En vistas de estos números y el rendimiento de Arteaga, todo parece indicar que su próximo salto sería en Europa, más allá del interés de las Águilas del América, Arteaga es un jugador muy apetecible para los clubes de las 5 mejores ligas del continente europeo. ¡TODO MÉXICO CON EL GENK! 🇲🇽🇧🇪🔵



Gerardo Arteaga podría ser el siguiente Mexicano campeón en Europa, el Genk necesita ganarle al Royal y que el Union Saint-Gilloise no le gane al Brujas



Genk está contento con el mexicano y activaron su renovación por 2 años pic.twitter.com/s6yHppKOXE— Analistas (@SomosAnalistas_) May 30, 2023

