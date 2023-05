Luego de gritarle y quedar expuesto en video, Nahuel Guzmán se disculpó por su actitud con la reportera de TUDN

Tigres de la UANL superó a las Chivas de Guadalajara en la final de la Liga MX. Con una remontada épica, el conjunto felino se alzó con el trofeo tras su victoria 2-3 en el Estadio Akron. Cuando todo parecía felicidad para el conjunto universitario, Nahuel Guzmán se vio envuelto en una nueva polémica con una reportera de TUDN. El arquero argentino le alzó la voz y le negó una entrevista. Tras lo sucedido, el “Patón” se disculpó. Esto lo grabé ayer en la cancha del Akron, iba pasando justo por ahí, no se que haya pasado exactamente, pero la forma de que Nahuel empezó a gritarle a esta chava estuvo feo…



A través de las redes sociales surgieron muchas críticas sobre la actitud del arquero de Tigres de la UANL. Luego de que la historia fuese difundida por múltiples medios digitales, Nahuel Guzmán decidió contactar personalmente a Karina Herrera, una de las afectadas, para disculparse. Herrera hizo público el mensaje de Nahuel.

“Hola buen día. Espero te encuentres muy bien. Sinceramente te quería pedir disculpas por el mal momento del otro día. No fue mi intención. Entiendo que es su trabajo. Un saludo”, escribió el futbolista. Herrera publicó el mensaje con la intención de que la polémica fuese disipada.

Disculpas aceptadas, @PatonGuzman

¿Por qué Nahuel Guzmán reaccionó de esa manera?

A pesar de que Karina Herrera compartió un comunicado en el que habló del incidente, se desconocen las causas concretas de la actitud de Nahuel Guzmán. Sin embargo, en la propia explicación se puede entrever que la reacción del “Patón” puede estar ligada a la afinidad de la reportera por las Chivas de Guadalajara.

“Aquí no se trata de colores o si le vas a uno u otro equipo, aquí se trata de educación, nada le costaba al jugador decirme: te agradezco mucho, no puedo o no quiero, y listo, ¿no? (…) Felicidades Nahuel, disfruta tu título, pero recuerda que también en tu casa hay mujeres, dudo que quieras que pasen lo que yo pasé recibiendo tus gritos enfrente de todos”, dice parte del comunicado de Herrera.

Esto fue lo qué pasó con @PatonGuzman

