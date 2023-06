¿Por qué Santiago Giménez no fue al Mundial con México? Jaime Ordiales revela la verdad detrás de la exclusión del Bebote

No queda ninguna duda que en la actualidad Santiago Giménez es el delantero mexicano con mejor estado de forma. El Bebote ha establecido grandes marcas en Países Bajos y levantó el trofeo de la Eredivisie. Pero no muchos creían en sus capacidades. Antes del Mundial de Qatar 2022 estaba el dilema sobre cuáles delanteros convocar. La exclusión de Giménez fue un tema polémico y Jaime Ordiales reveló los argumentos de esa decisión.

Gerardo Martino fue muy criticado en su momento por la decisión de dejar fuera a Santiago Giménez de la convocatoria. El Tata prefirió llevar a otras piezas como Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, dos atacantes que venían siendo muy cuestionados dentro de El Tri. Jaime Ordiales reveló las razones que dejaron sin Mundial al Bebote.

“Tata Martino consideraba que Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori le daban algo que no encontraba todavía en Santiago Giménez. Él lo quería, porque lo veía con muchas condiciones. Tuvo que tomar decisiones. Conozco perfectamente a Santi y creo que tenía condiciones que podían aportar al Mundial”, reveló el exdirectivo en una conversación con Fernando Schwartz.

🇵🇹 Gonçalo Ramos, 21 años: le tocó suplir a Cristiano Ronaldo con Portugal y anotó un hat-trick en su primera titularidad en copa del mundo.



🇲🇽 Santiago Giménez, 21 años: no fue a Qatar con México porque no tiene la jerarquía de Raúl Jiménez en mundiales.#Qatar2022 pic.twitter.com/g39kXZ7QPa — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) December 6, 2022

Al final de la historia, la ausencia de Giménez peso un poco en la Copa del Mundo. México se fue eliminado en la primera ronda del Mundial de Qatar 2022 con dos partidos en los que no pudo anotar un gol. Solo en el último duelo ante Arabia Saudita, El Tri pudo convertir.

En la actualidad son otras las circunstancias. Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez no estuvieron ni cerca de realizar una campaña goleadora similar a la del Bebote. En el caso de Jiménez es mucho más notorio, pues no pudo marcar goles en la Premier League. Esta balanza coloca mucho más peso hacia el lado del Bebote, un atacante joven y con gran protección para el futuro de la Selección Mexicana. 🇲🇽|Santiago Giménez (22) cierra participación con el Feyenoord 🇳🇱.

⚽ 23 goles.

🅰️ 2 asistencias.

✅ Campeón de Liga.

Una primera temporada de ensueño para Santi, fue de menos a más. Su inicio fue alentador, pero su segunda mitad de temporada es espectacular.

(1/3) pic.twitter.com/r1y775h3TU— Visión de Campo (@VisionDeCampo_) May 28, 2023

