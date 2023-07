“Nos caímos los dos al suelo y fue entonces que me acuchilló”: el relato del aficionado mexicano que fue apuñalado en el partido de El Tri

De nuevo, un partido de la selección mexicana está envuelto en violencia. Tras los escandalosos hechos en el Estadio La Corregidora, las agresiones entre aficionados se trasladaron a la Copa Oro en el último partido de México contra Qatar por la fase de grupos. En medio de una trifulca en las gradas del Levi’s Stadium, Santa Clara, un aficionado sacó una navaja y apuñaló a Emmanuel Díaz. Tras un par de días de los hechos, Díaz relató su versión.

Las declaraciones de Díaz se produjeron en el Hospital de San José, California, lugar donde permanece internado mientras evoluciona su estado de salud. El aficionado relató cómo sucedieron los hechos y el momento exacto en el que fue apuñalado por el otro simpatizante de El Tri.

“Empezamos a caminar para llegar a la escalera y subir. Mucha gente empezó a aventar cervezas, algunos voltearon para insultarnos (…) No recuerdo qué decían, yo solo gritaba ‘Cálmense’ y fue entonces que vi a un tipo con una navaja y grité que debíamos quitársela (…) Recuerdo que sacó una navaja y se la quise quitar, nos caímos los dos al suelo y fue entonces que me acuchilló. Al momento no sentí nada, pero vi manchada de sangre mi playera, por eso tomé una botella con agua y me la aventé encima”, narró Diáz en unas declaraciones difundidas por el portal N+.

Desde el hospital habla el aficionado que acuchillaron en el partido de México contra Qatar, en Santa Clara, California. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado pic.twitter.com/Iyg2XJZkBE— NMás (@nmas) July 5, 2023

Díaz también explicó que en principio las autoridades lo detuvieron, pero fue gracias a la documentación y testimonio de personas que se encontraban cercanas a la trifulca que la versión pudo ser aclarada. “Seguridad me entregó a mí a la policía y me esposaron. Fue gracias a una aficionada que le mostró videos que se dieron cuenta que no fui yo y me dejaron, más gente les mostró los videos para que vieran que yo no había hecho nada malo”, agregó.

Por lo pronto, Emmanuel Díaz continuará en el Hospital de San José, California, para continuar con las evaluaciones médicas y poder determinar si necesita alguna intervención quirúrgica para corregir daños internos. “Me voy a hacer otros estudios para ver si no tengo algo dañado, saber si ya puedo empezar a comer. Si no, me van a tener que hacer una cirugía”, concluyó.

