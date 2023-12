Comienza el régimen en las Chivas de Guadalajara: Fernando Gago se planta contra las indisciplinas

Las Chivas de Guadalajara iniciaron un nuevo proceso con Fernando Gago en el banquillo. El estratega argentino viene de dirigir a Aldosivi y a Racing Club en el balompié sudamericano. Una de sus principales características es el respeto por la disciplina y Fernando Gago hará valer esta idea en el Rebaño Sagrado.

El estratega sudamericano ya tuvo sus primeras declaraciones como entrenador de las Chivas de Guadalajara. El Rebaño Sagrado ha tenido múltiples problemas de indisciplina. Este ha sido un factor que ha atentado contra el buen desempeño del club. Fernando Gago intentará implantar su filosofía como jugador, ahora como entrenador.

“Tengo una forma de conducir que es muy clara. Va a ver aspectos que vamos a bajar desde el primer día de entrenamiento de como entrenar, cómo cuidarse, de lo que es ser profesional en el fútbol, lo entiendo desde que fui jugador y ahora entrenador. Soy muy claro, una persona que lo que dice lo trata de cumplir y las cosas serán muy claras”, dijo el estratega argentino.

Fernando Gago reconoció que contará con todo tipo de jugadores. Tanto veteranos experimentados como jóvenes con talento por descubrir. El estratega sudamericano no discriminará ningún tipo de piezas en el desarrollo de su etapa como entrenador del Rebaño Sagrado.

“Hay un proyecto de hacer un equipo, generando evolución en jugadores, que los chicos jóvenes se ganan sus minutos, que estén preparados, formarlos. Los grandes lo mismo, que se mantenga, porque necesitamos de todos. Esto es muy claro y la línea que baja del club y es muy claro el mensaje que se va a dar“, explicó.

Fernando Gago no excluirá a los “problemáticos”

En el Apertura 2023, las Chivas de Guadalajara vivieron su más reciente episodio de disciplina. Alexis Vega, Cristián Calderón y Raúl Martínez estuvieron apartados del equipo por haber roto unas normas de la institución en una concentración luego de un duelo ante el Toluca. Estos jugadores habría metido mujeres al hotel de concentración del equipo.

Esta actitud fue castigada por la directiva y el exentrenador del equipo Veljko Paunovic. Fernando Gago no quiso mencionar nombres puntuales en sus primeras intervenciones en el equipo y, en principio, todo parece indicar que contará con toda su plantilla.

“Hablar individualmente no corresponde, quiero hablar a partir de mañana. No corresponde y sería una falta de respeto. Obviamente se han dicho muchas cosas que no son ciertas. En toda situación de trabajo habrá una línea de trabajo. Individualmente no voy a hablar de nadie”, concluyó.

El primer partido oficial de Fernando Gago como entrenador de las Chivas de Guadalajara será el 13 de enero. En esta fecha se desarrollará la primera jornada del fútbol mexicano y el Santos Laguna será el equipo que le dará la bienvenida al nuevo estratega argentino, desde la acera rival.

