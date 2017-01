Video: A Pedro Sola le engordó el pubis ¡y su miembro “desapareció”!

El conductor de ‘Ventaneando’ hizo unas picantes revelaciones durante la emisión del programa

Pedro Sola se “ventaneó” solito en el programa de espectáculos de Azteca Trece, al asegurar que tiene muy grande el pubis y no puede ver su pene.

Sin ningún reparo, el conductor le reveló a sus compañeros de Ventaneando y a todo el público que, después de un procedimiento que se realizó en el abdomen para no acumular grasa, ahora todo eso se va directo a su pubis, por lo que lo tiene bien gordito.

Todo comenzó cuando Sola dijo que ante la ausencia de Paty Chapoy él era el decano del programa, por lo que Daniel Bisogno reviró y contestó: “Decano lo único que tienes es el pubis”.

Ante la risa de sus compañeras (Atala Sarmiento y Mónica Castañeda) y del propio Pedro, el veterano conductor recordó el procedimiento al que se había sometido y decidió compartirlo a nivel nacional.

“Ahora me estoy poniendo mesoterapia ahí. Es que ¿Qué creen que me pasó? Me congelé la parte de aquí (se señala el abdomen) ¿Se acuerdan cuándo me la congelé? Que fue un éxito.

“Entonces la parte de aquí ya nunca se me engrasó, pero la grasa se me bajó, entonces se me hizo gordo lo que te conté… ¡El pubis! No, aquello desapareció en la gordura“, reveló ante las carcajadas de sus compañeros.

La cosa no paró ahí, pues Sola confesó que ya se está tratando para poder verse su órgano sexual de nueva cuenta.

“Ya con los masajes ya, es la ultrafrecuencia”, agregó.

Bisogno no se quedó callado y replicó: “Ánimas lo vuelvas a ver (su miembro viril)”.

POR: Elizabeth García