Chicharito se confiesa con Univision: Niega mala conducta en el Bayer Leverkusen

El delantero mexicano aclaró los fuertes acusaciones de un diario alemán que dieron mucho de qué hablar en estos días

El delantero mexicano Javier Hernández negó que tenga mala actitud al interior del Bayer Leverkusen, como publicó el diario alemán Bild.

Dicho medio informó que el “Chicharito” podía salir vendido de las Aspirinas por su actitud egoísta, por lo cual no acudió a la fiesta navideña del club.

“No fui a la fiesta de Navidad con mi equipo cuando el entrenador y todos mis compañeros sabían de la salud de Lucía (su novia) y tuve que viajar a España para estar con ella, entonces es increíble, como dices, sacan eso y luego Forbes saca otra cosa”, explicó el atacante en entrevista con Univisión.

“Y yo me quedo con lo de Forbes, porque si fuera algo negativo, no sería esa persona influyente como lo dice Forbes, entonces de verdad, la persona que tenga alguna duda, ojalá pudiéramos tener la fortuna de conoceros, que puedan venir aquí y conocerme aquí, puedes hablar con mis compañeros”.

La Revista Forbes eligió al mexicano como uno de los mejores 30 deportistas del mundo.

Además, Hernández aseguró que nunca supo si el Chelsea estaba interesado en ficharlo.

“Yo no supe nada, a mí nadie me informó nada, ni Jonas (gerente deportivo), ni mi representante, son rumores como casi siempre salen, pero muy bonitos, sean verdad o no sean verdad”, explicó el “Chicharito”.

“Cualquier club que tenga interés en mis servicios, siempre se los voy a agradecer porque es valorar el trabajo, sea el club que sea, se los agradezco, todos los rumores que han salido en los últimos años, si son verdad o no, siempre se los agradezco”.