Golovkin respeta a Jacobs, pero sigue pensando que la pelea con Canelo debe hacerse ya

El entrenador de 'GGG' dice que el campeón noqueará al neoyorquino en ocho rounds en el combate del 18 de marzo

Al presentarse ante los medios de comunicación el martes en Nueva York y el miércoles en Los Ángeles para promover su pelea contra Daniel Jacobs, Gennady Golovkin dijo que él estará peleando en casa, no obstante que su contrincante es nativo de la Gran Manzana.

“Él es de Brooklyn, es su casa, pero yo siento que el Madison Square Garden es mi casa, porque es mi quinta pelea allí”, dijo el campeón mundial de peso mediano. “Conozco a todos en los Rangers (NHL), los Knicks (NBA). Me siento muy cómodo, es una gran atmósfera”.

El famoso “GGG” será la gran atracción en la función del 18 de marzo en la meca del boxeo, que será transmitida en PPV por HBO. Lo distinto para él contra Jacobs es la calidad y buena pinta del oponente.

Si bien Jacobs no es un peleador mediático, como su propio entrenador Andre Rozier admite, se trata de un hombre que ha noqueado a sus anteriores 12 rivales, lo que en conjunción con los 23 nocauts seguidos de Golovkin le dan a la pelea un inobjetable punto de venta: el olor a pólvora en el ring.

Primero al cáncer y ahora por GGG

Pero además de su calidad boxística, Jacobs tiene una tremenda historia detrás, luego de haber derrotado a un cáncer de huesos en 2012. Hoy, con 29 años de edad, tiene su gran oportunidad de brillar y darse a conocer con el gran público.

“Dichoso, simple y sencillamente esa palabra”, dice Jacobs al caracterizar su vida. “Estoy viviendo mi sueño en este momento. No puedo imaginarme un mejor retorno del que he sido capaz de hacer desde que vencí al cáncer y fui capaz de volver al ring”.

El entrenador de Daniel Jacobs, Andre Rozier, dice que el secreto contra Golovkin es presionarlo: “Si le aplicas presión, no responde bien. Si te dedicas a ser ofensivo, y no me refiero a atacar a lo loco; si lo mantienes apoyado en su pie trasero, vas a tener una noche muy exitosa”, dijo.

Por su parte, Abel Sánchez, entrenador de “GGG”, se atrevió a pronosticar un nocaut.

“Danny va a conectar sus golpes porque es un muy buen peleador. Pero creo que Gennady lo manda a la lona en el segundo o tercer round, lo agota para el sexto o séptimo y lo termina en el octavo”, dijo Sánchez.

Canelo en el ambiente

Mientras Jacobs (32-1, 29 KOs) se perfila a su cita máxima buscando hacer historia y despojar a “GGG” (36-0, 33 KOs) de sus cetros del CMB, AMB y FIB, el campeón trata de enfocarse en el compromiso rodeado siempre de la especulación sobre un esperado combate contra el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

“Creo que todos quieren esa pelea. Es bueno para el boxeo. Pero creo que es bueno ahora, no en dos o tres años más adelante”, dijo Golovkin, quien admitió que en 2016 se sintió desgastado por todo lo que se dijo acerca del pleito contra “Canelo” y que no se concretó. No hay nada firmado, aunque la expectativa para que se haga en septiembre se mantiene.