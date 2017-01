Nicolás Maduro: "En Argentina yo me lanzo a presidente y gano por el 70%".

El presidente de Venezuela dio una conferencia de prensa y habló de Diego Maradona: "Me debes una visita", dijo

Desde la asunción de Mauricio Macri como presidente, las relaciones entre Argentina y Venezuela ya no son las mismas. El actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro, era partidario de las políticas de Cristina Kirchner y el gobierno chavista criticó en varias oportunidad a Cambiemos.

Durante la tarde de hoy, Maduro dio una conferencia de prensa en Caracas, y se refirió a la Argentina mientras pasaban imágenes de embajadas venezolanas por el mundo. “En Argentina sí que nos aman; en Argentina yo me lanzo a Presidente, gano con el 70%”, apuntó.

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina, siguiendo la Rueda de Prensa Internacional del Presidente @NicolasMaduro pic.twitter.com/wolMg102tn — Embajada Vzla en Arg (@EmbaVen_Arg) January 18, 2017

“Conozco gente que ha pasado por la Argentina en diciembre, de vacaciones y me dijeron que es increíble. Y me dicen: ‘Te has vuelto el hombre más famoso por toda la campaña en contra y has canalizado un amor que antes lo tenía Hugo Chávez, yo lo heredé de él. Y de Perón, Evita, Néstor, los grandes y ¡Maradona!”, agregó.

Maduro se dirigió a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y le recordó que tiene que ir a visitarlo a Venezuela. “Debe ser por Maradona que nos quieren tanto. Un saludo personal a Diego Armando Maradona . Te envío un mensaje de aquí, me debes una visita pronto para la escuela de fútbol que hablamos”, concluyó.