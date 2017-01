Hablo español, puedo traducir

Cuáles son los requisitos para trabajar como intérprete en California

Entre las innumerables ventajas de saber dos idiomas está el poder trabajar como traductor o intérprete.

Según información del sitio de empleos Indeed, en la actualidad existe una gran demanda para intérpretes médicos y legales en español. Otra de las ventajas de este tipo de carrera es la flexibilidad de sus horarios.

El salario de un intérprete certificado es de aproximadamente $4,000 mensuales, por alrededor de 30 horas semanales. Pero esta cifra varía según el tipo de traducción requerida y la certificación del intérprete.

Los interesados en traducir o interpretar del inglés al español, y viceversa, pueden tomar clases para perfeccionar ambos idiomas, como las ofrecidas en la universidad estatal CalState Los Angeles, (http://www.calstatela.edu/page/legal-interpretation-and-translation-certificate) o en CalState Fullerton (http://extension.fullerton.edu/ProfessionalDevelopment/interpretation), entre muchas otras.

Si bien existen numerosos programas de traducción e interpretación en Los Ángeles, la mayoría de este tipo de empleos no requiere que la persona tenga un título universitario o un certificado en particular. Los distintos cursos y programas pueden aumentar las posibilidades del interesado de conseguir empleo.

Los únicos profesionales que sí requieren certificación para poder trabajar, son los intérpretes de la corte.

Legalmente hablando

El trabajo de intérprete de la corte es muy bien pago, pero no tan sencillo como algunos creen. Interpretar con precisión las palabras de un juez, abogado, acusado o víctima requiere preparación intensiva porque la libertad de la persona está en juego. Los intérpretes deben conocer con exactitud los términos legales que se manejan en la corte.

Las cortes de California requieren que los intérpretes pasen un examen escrito y uno oral. No existen límites para la cantidad de veces que una persona puede intentar pasar el test, pero sí, en el

Un candidato puede tomar dos exámenes escritos y dos orales dentro del periodo de un año. Los candidatos deben esperar un mínimo de 90 días para volver a tomar un examen. Cada vez que intenten pasarlo, deben pagar una suma que va de $128 dólares a $332 dólares, según el tipo de examen.

Una vez que el candidato aprueba el examen escrito tiene cuatro intentos para pasar el examen de interpretación bilingüe.

Para más información, puedes visitar el sitio de la Corte de California al http://www.courts.ca.gov/2695.htm, o al proveedor de exámenes www.Prometric.com/California.