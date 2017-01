La sexy chilena que acusa a Eduardo Vargas de machista

UN HÉROE.. no es quien tiene poderes y una capa,es quien no tiene miedo a dar su vida por los demás!👩🏼‍🚒🚒Un Beso a todos los Bomberos que están luchando contra esta gran catástrofe en la sexta región 🔥🙏🏻💦. #Chile #Bomberos #héroe . .

A photo posted by Daniella Chávez (@daniellachavezofficial) on Jan 20, 2017 at 5:49pm PST