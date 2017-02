ICE descarta realizar redadas o retenes en Los Ángeles

Todos los días se esparcen rumores de controles que hasta hoy han resultado falsos y no se han podido comprobar

María Vásquez, una inmigrante indocumentada que reside en Long Beach entró en pánico cuando su hijo que vive en la Ciudad de México le envió un texto que decía: “¡No salga! ¡La Migra está en las calles Long Beach y Alondra! !Cuidado!”.

“Yo soy muy tranquila pero esta vez sí me llené de miedo. Me puse toda nerviosa. A mi hijo alguien le mandó un texto a su teléfono desde acá diciéndole que la Migra había puesto un retén en las calles Long Beach y Alondra, y me lo reenvió”, dijo Vásquez.

Tanto fue su temor que le dijo a su hija de 16 años que no iba a poder ir por ella a la secundaria. “Agarra camión y vente a la casa”, narró esta madre de cuatro hijos, dos de ellos nacidos en México y dos en Estados Unidos. Vásquez y su esposo han estado indocumentados en el país por 16 años.

Vásquez suspiró aliviada cuando le avisaron que todo había sido falsa alarma. “Tengo un récord limpio. Mi licencia de manejo bajo la ley AB60 pero saber que la Migra andaba tan cerca, realmente me asustó”, comentó.

El Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) mandó a una persona a verificar si había un retén de migración o de la policía en las calles Long Beach y Alondra, pero nunca existió.

Un día antes, en las oficinas de COFEM, habían recibido aviso de otro retén por las calles Vermont y Highland en Los Ángeles en donde supuestamente habían detenido a varios inmigrantes. Pero un enviado de COFEM al lugar verificó que no había ningún retén.

A partir de que Donald Trump prestó juramento como presidente de Estados Unidos, todos los días circulan rumores de redadas y retenes de migración. La gente se asusta, teme salir. Se ha desatado una psicosis entre la comunidad indocumentada que hasta el momento no ha tenido razón de ser.

“Los rumores de que ICE ha establecido retenes a través de Los Ángeles o llevado a cabo redadas al azar son completamente infundadas y no están basados en los hechos”, dijo Lori K. Haley, portavoz del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) a La Opinión.

Señaló que si es que hay operativos en marcha con retenes, son conducidos por otras agencias como las policías locales o la Policía de Caminos de California (CHP) pero no por ICE.

Anabella Bastida, directora de COFEM dijo que todos los días reciben avisos de supuestos retenes y redadas, y la mayoría de ellos han resultado falsos.

El mensaje para la comunidad es que mantengamos la calma. Es importante ante estos mensajes y alertas asegurarnos que realmente sean ciertos antes de publicar o correr la voz para no crear pánico innecesario”, dijo.

“ En estos momentos más que nunca debemos de estar unidos. Debemos pedirle a la gente que esté muy alerta y si son testigos o ven redadas de inmigración, lo documenten con fotos, o con vídeo para estar bien seguros y poder pasar la voz, y que las personas no se asusten si las alertas no están verificadas primero”, indicó.

La activista comunitaria y creadora de la página en Facebook, Preparándonos para las Licencias, Erika Paz confirmó que en el condado de Riverside hay mucho pánico debido a que los rumores sobre posibles redadas y retenes crecen cada día.

“Ayer recibí 45 mensajes. Ninguno de ellos fue comprobado. Lo que sí hemos podido verificar en el condado de Riverside es que la Patrulla Fronteriza ha parado a algunos carros y les ha pedido sus documentos a los conductores. Por fortuna, las tres personas que detuvieron, tenían tarjeta de residencia”, comentó.

“La recomendación a la gente es que si son residentes legales, traigan siempre su tarjeta; o si tienen un permiso de trabajo lo lleven consigo; si son indocumentados no traigan documentos falsos ni las matrículas consulares de sus países”, observó.

Es importante que siempre lleven en su cartera: el número telefónico de un familiar, abogado y de una organización comunitaria, aconsejó Paz.

El teniente Al Labrada del Departamento de Policía de Los Ángeles, dijo que los retenes que ellos realizan los hacen en áreas donde hay muchos accidentes. “Son para asegurar que el público esté seguro y no haya conductores que manejan bajo la influencia del alcohol y las drogas. Y aún para la gente que no ha sacado su licencia de manejo bajo la ley AB60, se les da oportunidad de solicitarla”, precisó.