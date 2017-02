Messi compró la casa de sus vecinos para solucionar un problema

Por los ruidos molestos que llegaban de al lado, decidió adquirirla; qué hacen en los ratos libres los jugadores de Barcelona

Son casi 30 los kilómetros que separan a Castelldefels de Barcelona. Allí vive Lionel Messi junto a su familia, una ubicación que tanto la “Pulga”, como su mujer Antonella, buscan no revelar, pese a publicar cada vez más imágenes en las redes sociales. Lo cierto es que en las últimas horas un compañero suyo contó que Leo, cansado de los ruidos de sus vecinos, decidió comprar la casa de al lado.

“Con los vecinos yo no he tenido ningún problema. No como Messi cuando compró una casa en Castelldefels. Los vecinos eran un poco ruidosos, así que Leo tuvo que comprar su casa para estar solo”, contó el croata Ivan Rakitic en una entrevista a la revista croata Novi List. Según publicaron algunos medios españoles, uno de los vecinos de la Pulga decidió por problemas económicos empezar a alquilar habitaciones.

Por los ruidos, Messi pensó primero en construir una medianera para separar las casas. Sin embargo, no podía hacerlo ya que así quebraba algunas normas urbanísticas. Por eso, para evitar más inconvenientes, la compró.

Otros medios españoles buscaron encontrar cuánto puede haber pagado por la soledad y silenciar a los vecinos. Según publicaron, los precios de las casas por la zona en la que vive la Pulga superan el millón de euros.

El póquer en las concentraciones

Rakitic contó, además, algunas de las intimidades en las concentraciones. Dijo que, desde la época de Pep Guardiola, se arman grupos para jugar al póquer. “Jugamos durante los viajes y al día siguiente hacemos burlas entre nosotros”, dijo.

¿Cómo son los grupos? Messi juega con Mascherano, Iniesta y Pepe Costa, un empleado del club. Busquets, Alba y Rakitic están en otra mesa. Todo comenzó en la época de Guardiola y se mantiene hasta la actualidad. “Para qué vamos a cambiar algo que funciona bien y que trae éxito”, dijo.