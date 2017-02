Mira los planes que tiene la novia de Prince Royce sobre formar una familia

¿Estará de acuerdo el cantante con los sueños que tiene Emeraude Toubia?

Aunque no ha querido revelar si su novio, el famoso cantante Prince Royce, está al corriente de sus planes, la actriz Emeraude Toubia ha dejado muy claro que quiere ser madre de familia numerosa para ofrecer a sus futuros retoños lo que ella no pudo tener: alguien con quien crecer y disfrutar de su infancia.

“Yo siempre quise tener un hermano o hermana. Mi madre me dio mucho amor y siempre fue mi mejor amiga, pero me gustaría haber tenido hermanos. Estaba muy unida a mis primos, pero creo que tener un hermano o hermana es diferente. Supongo que nunca sabré qué se siente y esa es la razón por la que yo quiero tener muchos niños, si Dios quiere“, confiesa la guapa intérprete en una entrevista a la revista Latina, aunque sin especificar exactamente cuántos: “No lo sé, pero creo que tres o cuatro“.

Una de las razones por las que a la novia de Prince Royce no le gustaría tener únicamente un retoño es que considera que los niños que crecen sin hermanos tienden a ser más egoístas, y no duda en ponerse a ella misma como ejemplo.

“Tengo la sensación de que los hijos únicos no son muy buenos compartiendo. Aunque mis padres me inculcaron la importancia de trabajar duro por lo que quería y de no rendirme nunca, creo que necesito aprender a compartir un poco más“, reconoce.

A pesar de que su romance ha quedado de sobra confirmado con sus contadas apariciones juntos en la alfombra roja, Emeraude y Prince Royce siguen mostrándose muy discretos en lo tocante a su relación de pareja, evitando compartir fotografías juntos en sus redes sociales incluso cuando resulta evidente que ambos se encuentran en el mismo lugar, como sucedió durante sus recientes vacaciones a Tailandia, durante las que publicaron imágenes tomadas en los mismos lugares turísticos.