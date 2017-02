Premios BAFTA 2017: ‘La La Land’ encabeza lista completa de ganadores

Emma Stone fue una de las ganadores de la noche

La temporada de premios al arte continúa con los Premios BAFTA 2017, la gala organizada por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

La gran favorita para ganar en los Premios Oscar es el musical “La La Land”, que arrasó en la entrega con 5 reconocimientos durante la gala en el Royal Albert Hall, de Londres, Inglaterra. Emma Stone se llevó el premio como Mejor Actriz mientras que la película se llevó el máximo honor de la noche.

LISTA COMPLETA DE GANADORES

Mejor Película

“La La Land”

Mejor Actriz

Emma Stone, “La La Land”

Mejor Director

Damien Chazelle, “La La Land”

Mejor Actor

Casey Affleck, “Manchester by the Sea”

Mejor Fotografía

Linus Sandgren, “La La Land”

Mejor Guión Original

Kenneth Lonergan, “Manchester by the Sea”

Mejor Actor de Reparto

Dev Patel, “Lion”

Debut de Guionista, Director o Productor Británico

Babak Anvari (Director), Emily Leo, Oliver Roskill y Lucan Toh (Productores), “Under the Shadow”

Efectos Especiales

Robert Legato, Dan Lemmon, Andrew R. Jones, Adam Valdez, “The Jungle Book”

Película Animada

Travis Knight, “Kubo and the Two Strings”

Mejor Actriz de Reparto

Viola Davis, “Fences”

Mejor Adaptación

Luke Davies, “Lion”

Mejor Película Extranjera

László Nemes, Gábor Sipos, “Son of Saul”

Mejor Documental

Ava DuVernay, “13th”

Mejor Diseño de Producción

Stuart Craig, Anna Pinnock, “Fantastics Beats and Where To Find Them”

Mejor Edición

John Gilbert, “Hacksaw Ridge”

Mejor Corto Británico

Shpat Deda, Afolabi Kuti, Daniel Mulloy, Scott O’Donnell, “Home”

Mejor Corto Animado Británico

Khaled Gad, Anushka Kishani Naanayakkara, Elena Ruscombe-King, “A Love Story”

Mejor Sonido

Claude La Haye, Bernard Gariépy Strobl, Sylvain Bellemare, “Arrival”

Mejor Vestuario

Madeline Fontaine, “Jackie”

Mejor Música Original

Justin Hurwitz, “La La Land”

Maquillaje y Peinados

J. Roy Helland, Daniel Phillips, “Florence Foster Jenkins”

Mejor Película Británica

“I, Daniel Blake”