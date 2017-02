Organizadores invitan a participar en un paro laboral el 16 de febrero

Animan a inmigrantes y refugiados en California a no ir a trabajar ni a la escuela y no hacer ningún gasto económico

La manifestación “un día sin latinos, inmigrantes, ni refugiados” que se llevó a cabo el lunes en el estado de Wisconsin dio pie para que se planeen otros movimientos similares por toda la nación.

En Wisconsin miles de personas faltaron al trabajo y escuelas durante la manifestación a nivel estatal que comenzó en Milwaukee con la organización Voces de la Frontera.

Esto es parte de las movilizaciones en respuesta a las órdenes ejecutivas migratorias del presidente Donald Trump, en particular el restablecimiento del polémico programa “287g”, que daría pie a las autoridades locales para que funjan como agentes de inmigración.

En California se espera que el movimiento del paro laboral se realice el 16 de febrero. Pese a que la invitación para que latinos e inmigrantes falten a las escuelas y el trabajo el jueves no está siendo liderada por un grupo en específico, algunos activistas abogan porque se realice.

“Esto fue algo repentino que comenzó a manejarse con varios grupos inmigrantes y con gente que hemos trabajado en el pasado”, dijo Juan José Gutiérrez, activista con la organización no lucrativa Vamos Unidos USA.

“Estamos diciendo que el 16 de febrero no hay que trabajar, los estudiantes deben ausentarse de las escuelas, que no haya consumo económico”, dijo Gutiérrez. “Que sea un boicot general para que se sienta el golpe y para que [políticos] vean que no somos delincuentes ni violadores, que hacemos el trabajo que muchos no quieren hacer en el campo, en los restaurantes y en muchos lugares”, aseveró.

Gutiérrez dijo que en lugar de poner a la gente en una situación de preocupación por faltar al trabajo o la escuela esta debería de ser una advertencia para que se vea el peso económico que aportan los inmigrantes.

“La campaña de terror en contra de los inmigrantes ya comenzó. Hay cientos de arrestados por ICE”, dijo el activista. “Debemos trabajar unidos y no solo dejarnos arrestar y deportar”, aseguró.

Los múltiples paros laborales organizados darán pie a un paro mayor previsto para el próximo primero de mayo, Día del Trabajo, en buena parte del mundo.

Esto se realiza justo cuando el gobierno de Trump ha recrudecido las redadas en vecindarios y sitios de empleos, principalmente en las noches, sembrando el miedo en la comunidad inmigrante.