Karla Souza: “Me hacían bullying por hablar bien inglés”

La actriz mexicana protagoniza la comedia bilingüe “Everybody Loves Somebody”

A sus 31 años, Karla Souza es una actriz cien por ciento bilingüe. Lleva dos años y medio trabajando casi exclusivamente en Estados Unidos –donde vivió de niña– en la serie de ABC “How to Get Away with Murder”, pero antes tuvo una sólida carrera en México. Ahora estrena la comedia romática “Everybody Loves Somebody” (Todos queremos a alguien), en la que se salta del español al inglés con total naturalidad. Hablamos con la actriz tan sólo dos días antes de su estreno, el viernes 17 de febrero.

Pregunta: ¿Por qué hicieron la película mitad en inglés, mitad en español?

Karla Souza: Es una de las cosas más difíciles de encontrar. Muchos estudios quieren hacer ese tipo de películas, pero lo fuerzan o ponen a alguien que sólo conoce una cultura, no es orgánico. Pero cuando leí el guion de ésta, fluía completamente porque Catalina Aguilar Mastretta (la guionista y directora) es mexicana pero vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y tiene esa biculturalidad. Que un guion sea bilingüe no significa que el film sea bicultural. En cambio aquí se representan las dos culturas auténticamente, genuinamente…

P: El personaje de Clara, una ginecóloga mexicana que vive en Los Ángeles, te encaja perfecto…

K.S.: Hasta ahora, mis personalidades cambian con los idiomas. Mi tono de voz es más alto cuando hablo en español que en inglés. Nunca había podido reunir los dos idiomas en un personaje. Se me hizo mucho más cercano a mi vida poder reunir mis dos carreras. Además, todas las comedias románticas que he visto desde que soy niña son en inglés. Sin embargo todas mis comedias habían sido en español.

P: ¿Te fue fácil cambiar de un idioma a otro?

K.S.: Me fue bastante fácil. En mi vida yo hablaba en español con mi mamá y en inglés con mis hermanos; escuchaba películas en inglés y la radio en español. Entramos y salimos del inglés, así que la verdad que ni siquiera me daba cuenta cuando estaba hablando un idioma o el otro. En el guion siempre buscamos que cada vez que hablara alguien tuviera sentido. Si dos personas están juntas y saben español, tienen que estar hablando en español. Si hay una tercera que no habla español, se habla en inglés. Siempre hay una razón para el idioma que se habla en cada momento. Por eso se siente real en la película.

P: ¿Veremos cada vez más películas bilingües?

K.S.: Creo que es puntual. Me encantaría que hubiera más culturas mezcladas, pero todavía en Hollywood y en la cultura norteamericana siguen pensando que ellos son el centro del universo. Todavía falta mucho para que volteen a vernos como una cultura que merece contar sus historias. Lo estamos viendo en los Oscars: no hay ninguna historia latina en los Oscars, lo que se me hace una vergüenza.

Eso es lo que me gusta de la serie “How to Get Away with Murder”, donde empujo por tener el español ahí. Porque siento que sí representa el Estados Unidos que yo conozco, el que nosotros y millones de personas estamos viviendo. Sin embargo no lo veo representado aún en el cine.

P: Tú viviste de niña en Estados Unidos…

K.S.: Desde que tenía un año y media hasta los 7 viví en Colorado. Hablaba inglés y español con acento gringo. Luego cuando me fui a México tomé un año de español especial y en la escuela me hacían bullying por hablar bien inglés. Así que empecé a hablarlo mal a propósito para que no me “bulliaran”. Luego estudié actuación en inglés, así que cuando llegué a México a hacer mi carrera en cine me costó mucho trabajo al principio.

P: Tu personaje en la película es una mujer liberada, que no tiene problema en tener aventuras de una noche

K.S.: En algunas de las entrevistas en México me decían: “Oye, qué golfa tu personaje”. Pero aquí ya llevan mucho haciendo este tipo de personajes, como hace Amy Schumer. En México y Latinoamérica aún no había comedias con una mujer profesionista, exitosa y que tuviera este miedo al compromiso como se retratan muchas veces a los hombres. Eso también me llamó la atención del proyecto.

P: ¿Dónde va a gustar más la película?, ¿en Estados Unidos o en México?

K.S.: He tenido “screenings” aquí y allí. No sé cómo será en taquilla, pero he sentido que entienden más los chistes y se ríen más en Estados Unidos que en México. Hay bromas con las que los mexicanos que no son inmigrantes acá y no viven esa dualidad del inglés y español no conectan tanto.