Trump quiere comenzar el muro con México lo antes posible

El departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos publicó un anunció alertando a las empresas interesadas del inicio del proceso para presentar propuestas y ofertas para la obra. Ya hay un calendario para la licitación.

“Va a comenzar pronto. Mucho antes de lo previsto, mucho antes de lo previsto”.

Esa fue la promesa que hizo este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al hablar sobre la construcción del polémico muro en la frontera con México ante la Conferencia anual de Acción Política Conservadora.

Y este viernes el gobierno oficializó el que pretende sea el calendario de la licitación.

El departamento de Seguridad Interior, Aduanas y Protección Fronteriza (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que el próximo 6 de marzo prevé realizar una convocatoria para que las empresas interesadas en participar en la obra presenten los prototipos de la estructura del muro que se erigirá en la frontera sur del país.

Según señaló el DHS en su anuncio, publicado en la página de oportunidades de negocio con el gobierno federal (www.fbo.gov), la licitación se ejecutará en dos fases.

Durante la primera etapa, se solicitará a los proveedores enviar para el 10 de marzo un documento conceptual sobre su o sus prototipos de muro.

Estas propuestas serán evaluadas durante un proceso de preselección de oferentes que culminará el próximo 20 de marzo.

Durante la segunda fase, las empresas escogidas deberán enviar para el 24 de marzo una propuesta completa para responder a todos los elementos de la convocatoria, incluido el precio.

Según indicó el DHS, se prevé que para mediados de abril serán adjudicados múltiples contratos.

Explorando opciones

La agencia Reuters informó que una portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que el objetivo de esta primera solicitud de información era darle a los potenciales contratistas la oportunidad de decir al DHS cuáles son las alternativas para la construcción del muro.

“Una vez que tengamos las propuestas de las empresas, veremos cuáles son las más realizables “, apuntó la funcionaria que pidió no ser identificada e indicó que la segunda parte del proceso permitirá estimar con precisión cuánto costará construir el muro.

Estados Unidos y México comparten una frontera de unos 3.000 kilómetros de extensión, a lo largo de los cuales ya existe un sistema de vallas y muros que cubren unos 1.046 kilómetros.

El nuevo gobierno quiere concluir los 2.000 kilómetros faltantes.

La construcción de esa barrera con México fue una de las ofertas centrales de la campaña de Trump, quien calculó que costaría entre US$10.000 millones y US$12.000 millones .

Otras estimaciones han mostrado distintas cifras entre US$12.000 millones hasta US$25.000 millones.

Tras la publicación de un documento interno del DHS que cifraba el costo del muro en US$21.600 millones, Trump publicó un par de mensajes en Twitter afirmando que lograría reducir los costos.

“Estoy leyendo que el gran muro fronterizo costará más de lo que el gobierno pensó originalmente, pero yo aún no me he involucrado en el diseño o en las negociaciones . Cuando lo haga, justo como con el avión caza F-35 o el programa del (avión presidencial) Air Force One, el precio va a bajar mucho”, escribió.

En cualquier caso, el costo final del proyecto afectará las posibilidades de que el Congreso apruebe los fondos para la obra.