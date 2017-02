El día que Chicharito dijo que su mujer ideal era Camila Sodi

Promoting #CompadresMovie 🍭 out in theaters April 22 all across the US 🇺🇸gracias @josefigz makeup y esta foto 🎨 pelo @johnpaulglam (el detalle del flequillo asimétrico es error de mi tijeretazo 🙈pero sobreviviré ! Claro que si ..🎶!) y @hm @beadelaborbolla 👗

A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_) on Apr 12, 2016 at 9:08am PDT