¡Kim Kardashian quiere tener otro hijo pese al riesgo que eso implicaría!

Habiéndose criado en una familia numerosa, no es de extrañar que Kim Kardashian quiera ampliar su prole y seguir así los pasos de su madre Kris -con seis vástagos- o su hermana Kourtney -madre de tres niños-, por lo que en las próximas semanas empezará a planificar su nueva misión de darle un hermano o hermana a North, de 3 años, y al pequeño Saint, de tan solo 15 meses.

“Quiero que mis hijos tengan hermanos“, ha confesado en un adelanto del próximo episodio de su programa ‘Keeping Up with the Kardashians’.

Sin embargo, las complicaciones que sufrió en sus dos embarazos anteriores siguen muy presentes en el recuerdo de Kim, ya que como quedó patente en anteriores capítulos de su famoso ‘reality’, su doctor le advirtió personalmente hace unos días de los riesgos que entrañaría esta nueva aventura e incluso de la posibilidad de que pudiera “desangrarse hasta morir“, lo que, además, ha dejado profundamente preocupadas a sus hermanas.

“No quiero que hagas nada que te ponga en peligro“, le dirigió su hermana pequeña Khloé en el mismo extracto del conocido espacio televisivo.

Por otro lado, la mujer de Kanye West también ha llegado a plantearse la opción de contratar un vientre de alquiler para no poner en riesgo su salud, hasta el punto de reunirse con una mujer que había tenido a varios de sus hijos por maternidad subrogada para conocer su historia de primera mano. No obstante, poco después de su encuentro, Kim afirmaba que su prioridad residía en dar a luz como hizo en las dos anteriores ocasiones, pese al dolor y riesgo que pueda suponer para su cuerpo.

