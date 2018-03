Tener sexo después de pelear con tu pareja, ¿es bueno?

Experto dice que no y advierte que la práctica podría tener efectos negativos en ambos

Nueva York – Si tienes pareja, este fin de semana -donde los sentimientos están a flor de piel al celebrarse el Día de las Madres- toma todas las precauciones habidas y por haber.

Por eso te alertamos para que en caso de que sostengas una pelea con tu pareja, no intentes “arreglar” el asunto sosteniendo relaciones sexuales. No lo dice El Diario/La Prensa, son expertos los que sostienen que eso no es bueno para los dos.

El doctor Seth Meyers, sicólogo del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles, asegura que tener sexo después de un altercado se puede convertir en una forma de “premiar” las discusiones. Incluso, podría “recompensar” algún acto de violencia doméstica.

En un artículo publicado en el blog “Psychology Today”, el doctor Meyers se muestra contrario a la práctica dando una simple explicación: “Si tienes un sexo increíble después de una fuerte pelea, ¿no tendría sentido volver a pelear si al final el premio es tan bueno?”

La situación que describe el especialista no está nada fuera de la realidad, ya que son muchas las veces que vemos en programas de televisión o en el cine, escenas de parejas revolcándose en el sofá o la cama tras haberse gritado, empujado y hasta tirado cosas contra el suelo en medio de una discusión.

Meyers insiste en que el buen sexo debería ser parte de una relación de pareja sana, donde la intimidad sea un reflejo del amor y la compenetración entre ambos, y no una forma de tratar de sentirse mejor luego una pelea, una necesidad que, según apunta, puede convertirse tan adictiva como la cocaína.

Pero hay algunos que difieren de la opinión de este doctor y por el contrario recomiendan el buen sexo después de una pelea, como una forma de mejorar las cosas y traer pasión en la relación. Aseguran, además, que el esquivar el tener sexo en ese momento, puede conllevar a más discusiones.

Así que será usted quien decida, a la hora de verse en esa situación, si es mejor darse solo unos cuantos besitos o si es el momento de arrancase la ropa y desatar toda su pasión.