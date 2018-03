Causa une a los tres

Juan Luis Guerra, David Bisbal y Juanes asisten a gala benéfica

MIAMI, Florida.– Los cantantes Juan Luis Guerra, David Bisbal y Juanes participaron el sábado en Miami a la décima gala anual del hospital St. Jude, organizada para recaudar fondos y ayudar a los niños sin recursos a los que atiende este centro.

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra fue homenajeado anoche durante la gala de este centro, uno de los mayores de EEUU dedicado a la investigación y tratamiento del cáncer pediátrico y otras enfermedades terminales en la niñez, y recibió una placa conmemorativa de manos de Juanes y de la modelo y presentadora Daisy Fuentes.

El cantante quiso agradecer la labor del hospital St. Jude, que este año celebra su 50 aniversario, y extendió su agradecimiento a todas las personas que apoyan a su fundación en República Dominicana, que se dedica a “ayudar a niños quemados” y a personas mayores que, según el artista, “no dejan de ser niños de avanzada edad”.

El compositor ha colaborado junto a Juanes en un tema incluido en un DVD que el hospital sacará próximamente a la venta.

Guerra explicó que “fue una experiencia maravillosa” compartir una canción con el cantante colombiano y además aseguró que “hubo una liga total” desde el primer momento entre ambos.

Juanes, por su parte, se mostró muy satisfecho por la labor que lleva haciendo el St Jude y recordó que también ayuda a las familias hispanas en América Latina.

“Afortunadamente hay lugares como el St. Jude que te ayudan, no sólo a nivel médico, si no económico, porque hay muchas familias que no tienen cómo pagar los programas”, dijo el intérprete de La camisa negra.

La modelo y actriz Daisy Fuentes, que actuó de anfitriona, insistió en que “con un poquito nos podemos convertir en ángeles de esperanza para poder ayudar a los niños que tienen cáncer”.

David Bisbal también se quiso sumar a la causa e interpretó la canción Almería durante esta gala, cuyo precio por cubierto rondó los 400 dólares.

El cantante español precisó también que cantantes como Juanes o Juan Luis Guerra siempre “tratan de asociar la música a eventos altruistas y benéficos”.

“Me parece fabuloso que conciencien a otros artistas y empujen a sus seguidores para que traten de ayudar”, declaró el artista afincado en Miami, quien dijo haber estado siempre muy “sensibilizado” con todo lo que tiene que ver con los niños, “desde la educación hasta las enfermedades”.

Sobre su más reciente trabajo, comentó que está “muy bien y muy contento”, ya que continúa con su gira de conciertos en acústico con gran acogida entre el público.

El artista reconoció que este acústico le ha dado muchas sorpresas, como la posibilidad de tocar en escenarios jamás pensados de Estados Unidos, Canadá o Reino Unido, entre ellos el Royal Albert Hall de Londres, uno de los teatros más grandes del mundo.