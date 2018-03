Chiquis tiene el control

Chiquis 'n Control es el nuevo reality show de la hija de Jenni Rivera en mun2

Chiquis es mejor conocida como la hija de Jenni Rivera.

Ella tratará de cambiar eso al exponer su vida personal y laboral con el debut de su nuevo reality show este sábado.

Chiquis ‘n Control mostrará el inicio de la primogénita de la cantante de música regional mexicana como mujer independiente y de negocios.

“No fue nada fácil salirme de casa. Fue una decisión que tomó mucho pensamiento. Lloré mucho, mi mamá lloró mucho, lloramos, porque una muchachita latina no se debe de salir de su casa hasta que se case, según yo. Yo eso tenía pensado, pero la vida cambia. Ya era tiempo de que me hiciera independiente y crecer como mujer, como persona, y Chiquis ‘n Control es eso: tener el control de mi vida personal, de mi vida como empresaria”, dijo la joven a este diario sobre su nuevo programa en Beverly Hills.

Aunque este no es su debut televisivo -lo fue Jenni Rivera Presents Chiquis and Raq-C y después apareció en I Love Jenni sobre su popular mamá-, esta nueva propuesta nuevamente con la cadena bilingüe Mun2 estará totalmente enfocada en ella.

“Apenas hoy me cayó el veinte porque he estado tan enfocada en mi negocio que hasta que me miré hoy dije: ‘Tengo mi reality show’. Ha sido difícil pero estoy contenta”, dijo Chiquis, cuyo verdadero nombre es Janney Marín.

La joven de 27 años se mostró ansiosa de compartir su nueva vida con sus nuevos y fieles seguidores.

“Ahora sí puedo decir: ‘Soy mujer. Pago mis ‘biles’, mi renta, yo solita. Ya veo por mi misma’. Es un inicio grandísimo. Y mucha gente ha de pensar Chiquis es la hija de Jenni Rivera, nomás se la ha de pasar sentada, se va de compras, no hace nada. Y no quiero que vean eso. Y que mi mamá se sienta orgullosa de una muchachita trabajadora”, dijo la dueña del nuevo salón de belleza Blow Me Dry en Encino.

Irse de la casa de su madre, y del lado de sus hermanos menores, aseguró “fue lo más difícil del mundo”. Pero también ayudó a crear una nueva relación con su mamá, con quien trabajaba previamente.

“Nuestra relación ha crecido mucho más, ya somos madre e hija no es tanto del negocio. Podemos ir a un café, a hacernos las uñas juntas sin tener que hablar de negocios. Nos hablamos todos los días pero sí nos extrañamos y hablamos por teléfono todos los días”, expresó con una gran sonrisa.

En esta nueva etapa, aseguró, usa los consejos y características de su mamá para seguir adelante.

“Tengo que ser tan fuerte como mi madre. Ella siempre me ha dicho: ‘Tú tienes que ser Chiquis, quien tú eres’. Y eso siempre lo tengo en mi mente. Y si me caigo, tengo que levantarme y no estar de llorona. Por mi mamá soy lo que soy ahora”, aseguró.

También quiso aclarar que la relación entre Jenni y su tío Lupillo Rivera está en buenos términos.

“En mi show van a ver a mi familia, a mi mamá, a mis tíos. [Jenni y Lupillo] siempre se hablan. Él vive tan lejos pero sí se hablan… Somos familia y nos queremos, pero es que a la gente nada más le gusta hablar. Pero los dos tienen su vida y a veces la gente lo toma mal”, comentó sobre los fuertes rumores de distanciamiento entre los dos cantantes.

De la salud de Jenni, comentó que está bien y que solo necesita reposo, razón por la que usa a veces una silla de ruedas.

“Mi mamá siempre ha sufrido de las rodillas y como no sabe descansar, yo creo que Dios le hace esto para que se siente pero ya, ya, ya está mejor y tuvo tiempo para sentarse”, dijo sonriente.

A nivel personal, comentó no tener novio “todavía” pero que hay un muchacho que le interesa.

Asimismo, afirmó que quiere ser actriz y dejó abierta la posibilidad de ser cantante como la gran mayoría de sus familiares.