Brewer no teme ahuyentar el voto hispano

La controversial gobernadora de Arizona no titubea en sus políticas.

TAMPA, Florida.- La gobernadora republicana de Arizona Jan Brewer, dijo que el Partido Republicano debía continuar adoptando una mano dura hacia el problema de la migración ilegal sin temor a perder por esto el voto de los latinos.

“No pienso que esto se trate de la migración sino el respeto de nuestras leyes”, dijo Brewer quien encabeza a los delegados de Arizona que participarán en la nominación de Mitt Romney durante la Convención Nacional Republicana (RNC).

Brewer quien no hablará durante la convención es conocida a nivel nacional como una figura polarizante dentro del Partido Republicano por defender leyes como la SB 1070 y abogar por la autodeportación de los indocumentados.

La gobernadora promulgó la ley en el 2010 y posteriormente recaudó fondos para su defensa legal ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

La ley que hace obligatorio que la policía verifique el estatus migratorio de una persona –una provisión que aún no ha entrado en efecto- fue considerada como un modelo a seguir por Romney en declaraciones durante la primarias republicanas.

“Está mal ver esto como que somos racistas”, dijo Brewer “Yo no soy racista, y cuando vienen a protestar enfrente del Capitolio y me tratan así, esa no es forma de llegar a una solución”.

Brewer hizo este comentario un día después de que el exgobernador de Florida Jeb Bush le dijera al periodista David Gregory de Meetthe Press que era necesario cambiar el tono negativo del debate migratorio dentro del partido.

“Romney puede abrir camino con el voto latino si se enfoca en cómo crear un clima para crear empleos y crecimiento económico”, dijo Bush quien dará un discurso durante la RNC este jueves.

Para muchos latinos republicanos Brewer representa un aspecto extremo dentro del partido al igual que figuras controversiales como el sheriff del Condado Maricopa Joe Arpaio, quien enfrenta acusaciones por discriminar contra los latinos.

“No quiero ser una política polarizante, quiero respetar la ley y los derechos humanos y encontrar soluciones. Pienso que con un nuevo presidente vamos a ir en esa dirección”, dijo Brewer.

La gobernadora rechazó que su reciente orden ejecutiva para prohibir el acceso a una licencia de conducir a jóvenes que se beneficien de la Acción Diferida que ofreció el presidente Barack Obama dañara la imagen de su partido.

Brewer dijo que los latinos pueden esperar que si Romney es presidente “asegure las fronteras, y después trabaje por una solución sobre todos los otros asuntos que América enfrenta en relación a la gente que esta aquí, como los ‘dreamers'”.