Devorador de palomitas de maíz gana $7.2 millones

Un hombre ganó una indemnización millonaria al ser diagnosticado con "pulmón de roseta" por inhalar durante años el aroma de las palomitas de maíz que comía.

DENVER .- Un estadounidense que fue diagnosticado con “pulmón de roseta”, posiblemente por inhalar el empalagoso aroma de mantequilla artificial de las palomitas de maíz que acostumbraba comer, ganó una indemnización de 7.2 millones de dólares en una demanda contra varias empresas de alimentos.

Ken McClain, abogado de Wayne Watson, dijo el miércoles que un jurado federal otorgó la compensación en el caso contra Gilster-Mary Lee Corp., The Kroger Co. y Dillon Companies Inc. después de que su cliente desarrolló problemas respiratorios en 2007.

Anteriormente, Watson resolvió reclamos contra el fabricante de saborizantes FONA International Inc., conocida antes como Flavors of North America Inc.

Watson aseguró que las empresas no advierten a los consumidores que inhalar el aroma puede ponerlos en riesgo de una lesión pulmonar.

La televisora KCNC-TV en Denver reportó que la defensa argumentó que los problemas de salud de Watson se debieron a sus años de trabajar con sustancias químicas para limpiar alfombras y no por comer rosetas.

