Sony “esconde” a director en la promoción de “After Earth”

Es un giro digno de una película de M. Night Shyamalan: ¿Dónde está metido el prolífico escritor y director? El realizador de “El sexto sentido” parece haber sido marginado de la campaña promocional de “After Earth”, su filme de ciencia ficción que se estrenó el viernes en el que Will y Jaden Smith hacen de un padre y su hijo varados en una tierra indómita.

Mientras el nombre de Shyamalan es el primero que aparece en los créditos al final de la película de Sony Pictures, brilla por su ausencia en los tráilers, anuncios de TV y otras formas de mercadotecnia; un fuerte contraste con sus películas previas como “Unbreakable” y “Lady in the Water”, ampliamente promocionadas como “del escritor y director M. Night Shyamalan”.

“Night es, sin duda, un cineasta de clase mundial con el que nos encantó asociarnos en este proyecto”, dijo Jeff Blake, director de mercadeo y distribución global de Sony, en un comunicado.

“Juntos, decidimos enfocar nuestra campaña tanto en la acción como en Will y Jaden dado que ‘After Earth’ es una historia de aventura de un padre y su hijo”. Sony se negó a facilitar una entrevista con Shyamalan para esta historia, pero el cineasta le dijo a Moviefone que “existe una expectativa muy específica asociada a un nombre.

Es lindo que la gente vea la película y hable del realizador. Es un equilibrio saludable. Estoy muy involucrado con todas las campañas de mis películas”.

El filme hasta el momento ha cosechado reseñas en su mayoría negativas. Richard Corliss de la revista Time lo llamó “soso, aburrido, sin gracia”, mientras Scott Foundas de Variety escribió que “en ninguna parte se nota la presencia del talentoso director de ‘El sexto sentido’ que una vez nos trajo piezas intrincadamente elaboradas y prestidigitación cinemática incluso con la más pequeña de sus películas”.

Tras el éxito de “El sexto sentido” de 1999 y “Unbreakable” de 2000, Shyamalan fue considerado por muchos como el próximo Alfred Hitchcock, pero su imagen se empañó con las malas críticas a sus últimas tres películas: la fantasía de 2010 “The Last Airbender”, el thriller de 2008 “The Happening” y la cinta de suspenso de 2006 “Lady in the Water”, su único film hasta ahora en fracasar en la taquilla.

“Es un buen cineasta, pero hay más razones para no presentarlo (en la promoción) que para presentarlo”, dijo Gene Del Vecchio, autor de “Creating Blockbusters” y profesor de mercadotecnia en la Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California. “Lo más obvio es que su estrella se ha apagado desde ‘El sexto sentido’, tanto con la crítica como con el público”.

Del Vecchio agregó que las otras razones por las que minimizar la participación del director de 42 años incluyen su falta de caché en los géneros de acción y ciencia ficción, así como el hecho de que no es el único guionista del filme. (Will Smith es acreditado como el creador de la historia, mientras Shyamalan comparte créditos como guionista con Gary Whitta).

Pese a su ausencia en la promoción de “After Earth”, algunos cinéfilos están conscientes de que es una película de Shyamalan. Según una encuesta a 1.000 compradores de boletos de “After Earth” en el sitio web Fandango, 39% lo identificaron como un factor clave para ir a ver la película, mientras 80% dijeron que Will Smith era su razón primordial para ir a verla.

Paul Dergarabedian, analista de taquilla para Hollywood.com, anticipa que “After Earth” debutará este fin de semana en segundo lugar con una recaudación de 30 millones de dólares, detrás de “Fast & Furious 6”, que encabezó la lista la semana pasada y ha ganado 130 millones de dólares seis días después de su estreno en Estados Unidos. Según reportes, “After Earth” costó 130 millones de dólares.