Kate del Castillo es una actriz en busca de retos

A pesar de haber vivido experiencias desafortunadas en el amor y de que en este momento se encuentra sola, Kate del Castillo se consideró una persona segura que ha sabido destacar como actriz en el plano internacional, “soy una mujer feliz en busca de retos”.

En entrevista con Notimex, en un receso del rodaje de ‘Visitantes’, ópera prima de Acán Coen un thriller, Kate se da tiempo para hacer un recuento sobre su vida artística y algunas situaciones personales.

En el filme Kate da vida a ‘Ana’, una escéptica cirujana que se enfrentará a las fuerzas del mal cuando éstas repercutan de manera directa en su esposo ‘Daniel’ (Raúl Méndez) y su hijo ‘Sebastián’ (André Collin).

Tres décadas de trabajo en las que ha hecho cine, teatro y televisión, respaldan la carrera artística de Kate del Castillo, quien es hija del primer actor Eric del Castillo, quien le inculcó la pasión por la actuación, llevándola a soñar en grande.

“Estábamos en la obra -Salomé- de pronto me acerqué al escenario y abrí las cortinas del teatro, estaba lleno, sentí en ese momento algo que me jaló y desde ahí decidí que sería actriz; se lo dije a mi papá, pero no me hizo caso, aunque sí me recalcó que había que estudiar primero”, recordó entre risas.

“Terminé la preparatoria e hice dos años de carrera en diferentes cosas, porque en nada me hallaba, pero ya estaba trabajando de actriz, en ese tiempo todo en mi vida era un caos, según yo”, señaló Kate.

Sin embargo, la oportunidad de hacer cine, le llegó con la película ‘El último escape’, en 1980, a lo que le siguieron otros proyectos y fue hasta 1991 cuando la telenovela ‘Muchachitas’ le dio la popularidad, colocándola en el gusto del público.

Fue así como Kate se aventuró a seguir en el mundo artístico, “he ido forjando mi carrera, junto con mi equipo he buscado hacer personajes diferentes y experimentar nuevas cosas”.

“Como actor buscas trabajar constantemente, aunque he pasado también momentos críticos porque no hay trabajo, pero parte de eso se debe a que luego no hay proyectos interesantes, porque llegas a un momento en el que no te importa el dinero, sino buscas el reto”.

“He tratado de no repetir los personajes”, explicó Del Castillo, quien siguiendo su necesidad de reinventarse, desde hace una década radica en Los Ángeles, California, donde poco a poco consolida su imagen a nivel internacional.

Entre sus logros más importantes y uno de los más recientes fue la telenovela ‘La reina del sur’, donde da vida a ‘Teresa Mendoza’, personaje que la marcó por la complejidad de la historia, además de que la trama ha sido vendida a casi todo el mundo.

La actriz señaló que tomar la decisión de dejar su país fue difícil, “cuando me fui tenía todo que perder, tenía una carrera establecida, estaba casada, pero resultó muy reveladora la experiencia.

“Aprendí a conocerme en todos los sentidos y cada día es una lucha, algunas veces he despertado llorando con ganas de regresarme porque es duro, sin embargo, todo esto me ha hecho crecer como mujer, actriz, hija y hermana y no me arrepiento de nada”.

Agregó que el esfuerzo ha valido la pena, “tengo una mejor calidad de vida, aunque también estoy sola, lo cual no me molesta siempre he sido una persona solitaria, pero ahora también me he vuelto más mexicana”, comentó.

Pese a su colaboración en trabajos extranjeros como la serie ‘CSI: Miami’, para Kate resulta importante poder regresar a su país natal, para hacer un poco de cine o teatro.

“Agradezco la invitación siempre a las telenovelas, porque ahí aprendí muchísimo, pero ahorita no es algo que me interese, lo que me gustaría si acaso es hacer series y puedo decir que hay proyectos muy buenos que vienen de Estados Unidos.

“Me da emoción hacer cine mexicano, además de que me permite estar cerca de mis papás (Eric y Kate), quienes son fantásticos”, dijo la actriz, pues describió a su progenitor como “un gran padre, que tiene un matrimonio de verdadero amor”.

“Mi papá siempre me ha aconsejado sin querer; pero el ejemplo de cómo se conduce, es el mayor aprendizaje”, consideró la actriz que protagonizó el melodrama “La mentira”, al lado de Guy Ecker y su padre.

Kate del Castillo, quien este octubre cumplirá 41 años y 30 de carrera, señaló: “Inicié chica tenía como nueve o 10 años”.

Segura de sí misma y poseedora de una envidiable imagen que la ha llevado a ser parte de diversas campañas de publicidad, Kate aseguró que todo ha sido a base de esfuerzo, pues ella misma ha buscado sus proyectos y otros le han llegado solos.

“Con el tiempo aprendes a seleccionar en todo, quiero hacer una carrera de la que me sienta orgullosa y contenta”, añadió la actriz, quien pronto podría compartir la pantalla grande con Carmen Salinas, Antonio Banderas y Salma Hayek, en un filme hollywoodense.

Pero Kate no sólo se ha enfocado a ser actriz y productora, sino también ha sorprendido como escritora, en el 2007 presentó el libro ‘Tuya’, que narra una historia de violencia contra la mujer.

En cuanto al amor, jamás se cerró y logró sólidas relaciones, una de ellas al lado del también actor Demian Bichir, pero fue hasta el 2009 cuando la actriz nuevamente se casó, ahora con Aarón Díaz, en una ceremonia íntima en San Miguel de Allende, Guanajuato, aunque el matrimonio sólo duró dos años.

“Estoy abierta al amor, pero ahora también soy una mujer cautelosa, que está contenta de quien es, la edad que tiene, con lo que he hecho y con la mujer que soy, para bien o para mal”, concluyó.