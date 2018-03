La TV de cable sigue desafiando con sus propuestas

La nueva temporada inicia con propuestas arriesgadas

Con la competencia de los canales principales de televisión, los canales de cable y de paga se esfuerzan por estrenar una programación alternativa a la de sus rivales apostando por temas más atrevidos y diferentes.

Y esta temporada no es la excepción, con varios realities, así como programas dramáticos y cómicos entre los más sobresalientes.

Uno de los más esperados es A Young Doctor’s Notebook por unir a dos reconocidos actores, Jon Hamm (Mad Men) y Daniel Radcliffe (la saga de Harry Potter), que dan vida al mismo doctor en diferentes épocas de su vida durante la revolución en Rusia. Este show se emite los miércoles a las 10:00 p.m. por el canal Ovation.

El nuevo programa más publicitado es, sin duda, Masters of Sex. La serie muestra la vida personal y laboral de Virginia Johnson y William Masters, conocidos por sus investigaciones sobre la sexualidad humana que escandalizaron a la sociedad a mitad del siglo pasado. Protagonizada por Michael Sheen y Lizzy Caplan, esta serie se emite los domingos a las 10:00 p.m. por Showtime.

Los fanáticos de la comedia cuentan con Hello Ladies, de Stephen Merchant, co-creador de The Office. Merchant da vida a un inglés que se muda a Los Ángeles para encontrar el amor de su vida, los domingos a las 10:30 p.m. por HBO; y el de sketches cómicos The Birthday Boys con el grupo del mismo nombre, a debutar el 18 de octubre a las 10:30 p.m. por IFC.

Con el mismo propósito de hacer reír a la audiencia llegan Ground Floor y Ja’mie: Private School Girl. El primero es de los creadores de Cougar Town y Scrubs, y narra la vida de un banquero joven que tiene una relación pasajera nocturna que termina complicando su vida más de lo que pensaba; y la segunda es de Chris Lilley, pero narrado con un estilo documental humorístico sobre su regreso a clases. El primero debutará el 14 de noviembre a las 10:00 p.m. por TBS y el segundo el 24 de noviembre a las 10:30 p.m. por HBO.

El drama es lo primordial de varias emisiones debutantes. Entre ellas están Witches of East End, con un gran toque de suspenso y basada en el libro homónimo sobre unas mujeres con poderes sobrenaturales, los domingos a las 10:00 p.m. por Lifetime; Full Circle con un elenco conformado por Minka Kelly, Julian McMahon y David Boreanaz, quienes comparten sus secretos, incluyendo infidelidades, mientas comen en un restaurante, a estrenarse mañana a las 8:00 p.m. por DirecTV; Mob City, enfocado en UN Los Ángeles plagado por la mafia en 1940, a partir del cuatro de diciembre por TNT; y Dancing on the Edge, sobre el surgimiento de músicos de jazz en .los años 30 en Londres así como un misterioso asesinato en tan solo cinco episodios, a partir del 19 de octubre a las 10:00 p.m. por Starz.

Los realities estarán al por mayor con Thicker Than Water, enfocado en una familia del sur del país que se autodefine como “la familia Brady afromericana” con fuertes creencias religiosas y ambiciosas, a partir de este jueves a las 9:00 p.m. por Bravo; Cold Justice, producido por Dick Wolf (Law & Order), al presentar casos de la vida real que no han sido resueltos y son retomados por una exdetective del FBI y una exfiscal, y que incluso lograron la condena de un criminal recientemente en Texas, los martes a las 10:00 p.m. por TNT; I Dream of Nene, basado en la controversial exprotagonista de The Real Housewives of Atlanta, los martes a las 9:00 p.m. por Bravo; y Naked Vegas, una serie-documental de seis partes que sigue la vida de un grupo de la Ciudad del Pecado que se especializa en pintar cuerpos desnudos, a partir del 29 de octubre a las 10:00 p.m. por Syfy.

BBC America sigue aportando a la pantalla chica de este país con el estreno de Atlantis. Este show, que mezcla el drama con el mundo de la fantasía, tiene 13 capítulos enfocados en el mundo pérdido de Atlántida, debutando el 23 de noviembre a las 10:00 p.m.

Y antes de terminar el año, en diciembre, la comediante Kirstie Allen regresará con su show Kirstie, por TV Land, en el que personificará a una bailarina de Broadway que se reencuentra con el hijo que dio en adopción.