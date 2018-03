Buscan cobertura médica para indocumentados en LA

Grupos religiosos y activistas buscan soluciones para conseguir cobertura para inmigrantes sin papeles en Los Ángeles

La falta de un plan de cobertura médica para inmigrantes sin documentos fue uno de los temas que se trataron el domingo durante el foro de Uno LA, en Tarzana.

Líderes y miembros de 60 congregaciones religiosas, funcionarios del gobierno y grupos comunitarios de Los Ángeles asistieron al evento para tratar temas de cobertura de salud, opciones y programas disponibles.

“Estamos ayudando con la inscripción en el nuevo plan de salud porque las solicitudes requieren algunas preguntas delicadas o confidenciales y mucha gente se siente más cómoda y más confiada hablando con su pastor o con un maestro”, explicó Carmen Amaya, Organizadora comunitaria de Uno LA.

“Pero muchas personas no pueden acceder a ninguno de los planes. De las 480 familias que atendimos, sólo en el área metropolitana de Los Ángeles, más del 50% no calificaron para ninguno de los programas por no tener sus papeles”, señaló Amaya.

“Nosotros trabajamos mucho, pagamos impuestos, pero no calificamos para ninguno de los planes de Obama Care”, indicó Mario Calvo, de la Parroquia Saint Thomas. Como tantos otros inmigrantes, Calvo no tiene acceso a cobertura médica por no tener documentos migratorios.

Amaya explicó que por ahora, las clínicas pueden atender a las personas indocumentadas, pero que la cobertura varía depende los casos. “Queremos que haya un plan uniforme para todos”, indicó.

Guillermo Armento trabaja para la Iglesia Our Lady Queen of Angels, de la Placita Olvera y todos los días ve casos de familias sin acceso a cuidado médico. “Es muy importante que nuestras familias pueden tener una cobertura real”, indicó. “Las clínicas tienen que sobrevivir y en cuanto vean que pueden perder el subsidio del condado, van a dejar afuera a los que no pueden pagar”, señaló.

Armento dijo que habían hecho un primer contacto con los delegados de los asambleístas para tratar el tema de los inmigrantes indocumentados.

“Mi amigo tuvo que ir al Hospital de USC para su diabetes y tuvo que pagar $2,000 dólares. No estamos pidiendo que nos den un plan gratis, queremos una cobertura que podamos pagar. La salud es un derecho y no un privilegio”, indicó Calvo.

“Tenemos que seguir luchando”, agregó Armento. “La unión hace la fuerza”.

Uno LA es una coalición de 60 congregaciones y grupos comunitarios cuya agenda abarca temas múltiples, desde la inscripción de familias en el nuevo plan de cuidado médico, hasta entrenamientos de trabajo, y campañas para personas a punto de perder su casa.

Para más información sobre las sesiones de consultas e inscripción puede llamar al 213-743-0005

Próximas sesiones de consulta e inscripción

Octubre 18 en MEND, 10641 San Fernando Rd, Pacoima, CA 91331

Octubre 20 en Saint Elizabeth, 6635 Tobias Ave, Van Nuys, CA 91405

Octubre 22 en Saint Thomas, 2727 W Pico Blvd, Los Angeles, California 90006

Octubre 27 en La Placita Olvera

Noviembre 3, Mary Immaculate , 10390 Remick Ave. Pacoima, CA 91331