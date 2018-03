Latin Grammy honra a Miguel Bosé como Persona del Año

El cantante español recibió un homenaje con un escenario lleno de grandes luminarias

Miguel Bosé se sorprendió, se emocionó y lloró.

Era su noche. Estaba entre amigos y disfrutando de su legado musical.

“Es un honor”, dijo emocionado. “Que banda de amigos y que banda de ca…nes”.

El cantautor español manifestó su sorpresa y a excepción de la interpretación del colombiano Juanes – que entonó Nada particular- de la cual estaba enterado, “del resto no sabía”, confesó.

“El nivel [musical] ha sido brutal, es inolvidable, han hecho versiones que no se me hubieran ocurrido, creo que las incluiré en el próximo Papithree”, comentó momentos antes de recibir el galardón de la Persona del Año, el tributo de gala que otorga La Academia Latina de la Grabación (LARAS, por sus siglas en inglés) durante las celebraciones del Latin Grammy.

La presea fue entregada de manos de su amigo Juanes, quien estuvo acompañado de otra de sus grandes amistades, Alejandro Sanz.

El evento se realizó en uno de los salones del hotel Mandalay Bay de Las Vegas en donde hoy se celebrará la entrega de los máximos premios de la música, el Latin Grammy.

Bosé recibió este homenaje por su carrera musical de casi cuatro décadas y por sus esfuerzos filantrópicos, sociales y ambientales con los que ha promovido la paz mundial, la educación y la lucha contra el Sida.

Fue un homenaje como pocos realizados por la Academia durante sus catorce años de realizar este tributo a la música latina.

“Nunca se había unido a tantos talentos para realizar un homenaje”, expresó Gabriel Abaroa, presidente y director ejecutivo de LARAS.

Luis Cobos, presidente del consejo directivo de la Academia, agregó que “esta vez hemos convocado a grandes estrellas, más que en ningún otro año”.

Bosé logró reunir a grandes talentos. Algunos verdaderos amigos a otros no tanto, pero que igual dijeron quererle y admirarle.

Ana Torroja, ex integrante de Mecano, comentó que su compatriota “se merecía este reconocimiento desde hace mucho tiempo. No veo a ninguna otra persona recibiendo este homenaje, no sólo por lo que ha sido como artista, sino por lo que ha hecho en su labor social”.

Los músicos y cantantes Gian Marco, Alex Cuba y Santiago Cruz fueron los que abrieron el concierto musical dedicado al español con el tema Linda.

“Nunca había escuchado ese tema”, admitió Cuba. “No lo conozco [a Bosé], pero ésta es una muy buena oportunidad de compartir con él, es un privilegio”.

Gian Marco dijo tampoco conocer al español personalmente, pero sí conocer su música.

“Es una gran inspiración y es uno de los artistas más grandes y exitosos”.

Ricky Martin no podía faltar en esta celebración y le correspondió cantar Bambú.

“Lo respeto y ha sido sinceramente importante en mi carrera. ¡Como me has influenciado chico, te quiero!”, comentó el boricua.

El cantante Alejandro Sanz que interpretó Si tú no vuelves, lo elogió y dijo que lamentaba no poder desvelar las anécdotas que han pasado juntos, “soy tu fan y siempre seré tu amigo”.

El dueto de los Carlos sorprendió realmente. Carlos Santana con sus reconocidos acordes de guitarra, hizo resaltar el tema de Amiga en la voz de Carlos Vives.

Otros de los artistas que también participaron fueron Pablo Alborán, Juan Campodónico [de Bajo fondo] acompañó musicalmente a Julieta Venegas. Natalia Lafourcade y Illya Kuriaky and the Valderrama (IKV) también cantaron, luego fue el turno de Jesse & Joy, Laura Pausini, Draco Rosa y Ximena Sarinana.

Poco antes de recibir el premio, Bosé agradeció a todos los asistentes e invitó a su madre Lucía Bosé a subir al escenario para acompañarlo.

“No es una píldora de viagra … es la madre que me parió y tampoco es un pitufo… es la madre que me parió”, comentó un Bosé bromista que vacilaba con el look de su progenitora, quien lució una cabellera color azul.

La presentadora de televisión Rebeca de Alba estuvo todo el tiempo al lado de las grandes celebridades que llegaban al artista, en una mesa donde también se vio la presencia del director de cine mexicano Alejandro González Inarritu.

“Estuvo muy emocionado, hubo de todo, sonrisas, lágrimas pero siempre disfrutando”, dijo De Alba, quien tiene casi 20 años de amistad con el artista.

Bosé se despidió del público interpretando uno de sus más grandes temas, Nena.