Conferencia en Manhattan abordará psicoanálisis en hispanos

Nueva York — Expertos en psiquiatría discutirán la aplicación de los principios del psicoanálisis en casos clínicos de pacientes latinos, afectados por la pobreza y la complejidad cultural relacionada con las barreras del idioma y la inmigración.

En la conferencia “Psicoanálisis en El Barrio”, se analizarán las circunstancias que impactan al trabajador hispano consumido por las presiones de la vida cotidiana y su limitado acceso a servicios de salud mental.

El psicoanálisis es una práctica terapéutica desarrollada por el neurólogo austríaco Sigmund Freud, en 1896. Se trata de un modelo teórico, descriptivo y explicativo de los mecanismos, procesos y fenómenos implicados en la mente humana, que busca ayudar al paciente a abordar sus conflictos y tratar sus dificultades.

Entre los analistas que discutirán los casos clínicos que demuestran los desafíos de aplicar esta técnica en la comunidad, está la doctora Patricia Gherovici, autora del libro Please Select Your Gender (2010), que aborda la transexualidad desde el psicoanálisis.

El evento se realizará, este sábado 8 de marzo, de 9:00 a.m. al mediodía en el auditorio Anna-Maria and Stephen Kellen del Centro de Diseño Sheila C. Johnson. El local está situado en el 66 de la Quinta Avenida, en Manhattan. El costo para estudiantes es de $10 y la admisión general de $25.

