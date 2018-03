Inicia campaña internacional en contra de ISIS

Un ataque aéreo se llevó a cabo el lunes, iniciando la campaña internacional

Tras el anuncio que impartió el Presidente Barack Obama de hacer todo lo posible por acabar con el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) la semana pasada, Washington continuó con su campaña anti ISIS con el lanzamiento de misiles cerca de Baghdad.

Un funcionario del gobierno estadounidense dijo al noticiero NBC que ese ataque, que sirvió como apoyo al gobierno iraquí, que éste marcaba el inicio de la campaña internacional en contra de los rebeldes yihadistas.

U.S. starts airstrikes against ISIS near Baghdad after gaining support from world leaders. http://t.co/BaPimnM472 pic.twitter.com/29xySk1BZR — New York Daily News (@NYDailyNews) September 16, 2014

Los dos ataques del lunes llegan pocas horas después del acuerdo que se realizó en Paris con unos 25 líderes del mundo para actuar en contra de ISIS.

Entre los países que accedieron a proveer apoyo militar están Francia, Reino Unido, Australia y otros países del Medio Oriente.

Sin embargo, líderes de Siria e Iran no atendieron. El ayatollah Ali Khamenei de Iran dijo no estar a favor de ISIS, mas proclamó que no asistiría en las tácticas de EEUU, ya que considera que la meta de Washington es convertir a los territorios de Siria e Irak en tierra donde puedan cometer cualquier crimen.

Los ataques en contra de ISIS comenzaron desde agosto, cuando Obama autorizó el lanzamiento de misiles para frenar los ataques yihadistas.