Acosan a Felicia Garza en las redes sociales

Su transformación de hombre (él era Felipe Gil antes) a mujer, le ha traído dolores de cabeza, ya que varias personas le faltaron el respeto en Facebook

Luego de su transformación de Felipe Gil a Felicia Garza, la cantante y compositora vivió momentos incómodos en sus redes sociales ya que algunas personas intentaron flirtear con ella de una manera poco agradable.

“Cerré mi Facebook, pero ya lo vuelvo a abrir, es que ahora que me ven de mujer, hay muchos chacales, así le llamamos nosotros, que son los hombres que les atrae los trasgeneros; pero se manejan con faltas de respeto”, señaló ante los micrófonos el programa ‘Reporte Última Palabra’.

Aseguró que en ningún momento se va a manejar de ese modo ni está interesada en mantener comunicación con gente que falta al respeto.

“Si uno quiere respeto, uno debe tener respeto. Hay que tener modales. No es mi manera de ser, no me interesa tener este tipo de comunicación”, agregó al tema, Felicia.

La compositora, se dio tiempo para platicar sobre su proceso de transformación de Felipe a Felicia: “Estoy en tratamiento hormonal, pero a menor edad se nota más rápido, no se hace de la noche a la mañana, si alguien lo quiere hace, hay que consultar con un endocrinólogo. No lo hagan a la ligera”.

Además, Felicia comentó que poco a poco su familia se ha adaptado a los cambios que está viviendo, aunque a algunos les cuesta más trabajo que a otros.

“Algunos de mis nietos ya me hablan, pero su mamá no. Para ellos fue shockante pero para otros no tanto”, remató Garza.