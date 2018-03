Apple Music, Spotify, Pandora, Tidal…: ¿qué servicio de música es ideal para ti?

Con la llegada de Apple Music, la lista de servicios de distribución de música a través de tu smartphone o tableta aumenta aún más. Pero, ¿cuál es el que se ajusta a tus gustos y bolsillo?

Con el reciente lanzamiento de Apple Music hace dos semanas, la oferta de servicios de distribución de música a través de tu smartphone o tableta (y también, por ejemplo, reproductor de Blu-rays y consolas) añade una compañía más lista para ofrecerta millones de canciones… a cambio de tu dinero.

Aunque hay casos donde tienes la opción de no pagar (y escuchar, como en el caso de Pandora, algún comercial de vez en cuando), la mayoría piden una subscripción mensual. ¿Vale la pena? Por supuesto, eso depende de tu afición a la música, de cuánto necesites estar al día de los más recientes lanzamientos y de cuál sea tu límite a la hora de desembolar dinero por escuchar más música.

Aquí tienes cinco de los servicios más populares. Hay más, por ejemplo, Rdio, que te ofrece una selección de emisoras ya sea pagando o gratis, o Rhapsody, que fue el primer servicio que se lanzó hace 14 años. Pero las que siguen te ofrecerán una referencia de lo que más te puede interesar.

Pandora

Claro que sí: te permite de la forma más fácil crear listas propias y a través de ellas te permitirá descubrir música similar que, si no te gusta, siempre puedes eliminar.

Más bien no: sólo ofrece algo más de un millón de canciones, la peor oferta de todos los servicios.

¿Es gratis?: sí, pero también te permite pagar sólo $4.99 al mes si quieres evitar comerciales. Aunque la versión gratuita no interrumpe con demasiados.

Tidal

Claro que sí: si lo que te va es la música más reciente y comercial, con grandes nombres, Tidal incluye eso y… 30 millones de canciones más.

Más bien no: ¿por qué tiene dos precios si uno quiere un mejor sonido? $20 al mes para recibir la música en alta fidelidad parece un capricho. De lo contrario, la subscripción es el precio estándard de $9.99 al mes.

¿Es gratis?: no, para nada, aunque con suerte puedes disfrutar de un primer mes gratuito.

Spotify

Claro que sí: con un listado de canciones similar a la de sus rivales más inmediatos, la ventaja con la que parte es que es el servicio con más subscriptores y, además, si viajas, su acceso se amplìa a 58 países. Además, puedes reproducir álbumes completos y es muy fácil de lidiar con sus ajustes específicos.

Más bien no: la versión móvil, independiente de tu computadora, presenta ciertas limitaciones.

¿Es gratis?: si quieres, sí, aunque deberás estar conforme con escuchar comerciales. También tiene una subscripción por $9.99 al mes.

Google Music Play

Claro que sí: tiene también un catálogo de 30 millones de canciones, está disponible en 58 países y su asociación con YouTube hace fácil el acceso a ver videos musicales. Además, permite almacenar decenas de miles de canciones en su nube virtual.

Más bien no: no es muy compatible para los usuarios de Apple y su versión gratis carece de la oferta de algunos de sus competidores.

¿Es gratis?: sólo un servicio mínimo de radio. El resto requiere de subscripción mensual: $9.99.

Apple Music

Claro que sí: recién lanzado, presenta ya un catálogo considerable de más de 30 millones de canciones accesibles en más de 100 países, y las emisoras disponibles se adaptan al gusto del cliente a través de la selección personal de un equipo humano, no virtual.

Más bien no: a estas alturas, ¿para qué cambiar de servicio si uno no quiere pagar o si ya está suscrito a otro? Además, de momento es incompatible con apps que no sean de Apple.

¿Es gratis?: sólo una emisora. Si se quiere acceso completo, el precio es de $9.99 al mes.