¿Kelly Osbourne atacó o defendió a los latinos al hablar de Trump? (Video)

La hija del roquero Ozzy Osbourne al parecer quiso atacar a Donald Trump y terminó aclarando que no es racista con los latinos.

La visita de Kelly Osbourne al programa “The View” ha generado mucha controversia por el comentario que hizo sobre los latinos.

“Si sacas a todos los latinos de este país, ¿quién va a limpiar tu baño Donald Trump?, dijo la comentarista de televisión en el segmento donde se hablan de temas polémicos y que hoy uno de ellos fue la inmigración.

Hasta la misma Rosie Pérez respondió de una manera sorprendida tras introducir el tema en el show de ABC, mientras que las conductoras hablaban una encima de la otra creando confusión, como es usual en este show.

“Uh, no, los latinos no son los únicos que pueden hacer eso”, comentó la actriz neoyorquina de origen puertorriqueño.

“No, no, tú sabes que no quise decir eso”, dijo inmediatamente Osbourne tratando de explicar que realmente estaba atacando al precandidato presidencial republicano y no a la comunidad latina.

Y minutos después, Osbourne acudió a las redes sociales para aclarar lo sucedido.

“Quiero empezar diciendo que YO SIEMPRE tomo responsabilidad por mis acciones. En este caso en particular, tomaré toda la responsabilidad por las palabras mal empleadas que usé pero no pediré disculpas por ser racista porque NO lo soy. La ‘regué’ totalmente. No quiero mentirle a nadie con excusas tontas. Aunque Rosie me paró en la mitad de lo que iba a decir y no pude terminar lo que quería decir, no dejaré que Rosie se haga responsable de mis palabras. Debería de haber sabido que estaba en ‘The View’ y que estaba en vivo. Aprendí algo muy valioso hoy. Espero que esta situación inicie un diálogo sobre inmigración y la comunidad latina por completo. Por cierto, yo limpio mis #@$ baños”, escribió en la red social.

Perez también envió un mensaje por Twitter a Osbourne pidiéndole disculpas por haber “malentendido su punto”.

Sin embargo, en el mundo virtual, muchos están criticando a Osbourne por quejarse de Trump al hacer comentarios racista cuando ella hizo exactamente lo mismo, otros se quejan porque el político y la hija del roquero hicieron lo mismo pero ella ha sido menos criticada por esto, y un menor número de personas la ha defendido; tampoco faltó el que le recomienda enfocarse en “hablar solo de moda” como lo hace en la cadena E!.