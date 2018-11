Caitlyn Jenner, ¿irá a prisión tras matar a una persona en accidente?

Parece que las autoridades han encontrado culpable de los cargos de homicidio involuntario al exatleta olímpico

En el espacio radiofónico ‘La Taquilla’ de René Franco, se informó que Caitlyn Jenner podría ir a la cárcel, pues previo a que realizara su transformación, como Bruce Jenner tuvo un accidente automovilístico a principios de este año en Malibú, que resultó en la muerte de una persona.

Debido a este accidente las autoridades han seguido el juicio, y este pasado lunes, salió el dictamen que lo señala como culpable por no poner atención al camino, por lo que la sentencia se dará a conocer en los próximos días.

En caso de ir a la cárcel, debido a que no ha cambiado de sexo, pues no es transgénero oficial, es algo que le preocupa a Caitlyn, ya que argumenta no quiere ir a una cárcel de hombres, pues podría enfrentar muchos problemas, pero legalmente no se puede ir a una cárcel de mujeres, porque no ha cambiado nada de su documentación.