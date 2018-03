Recuerda: el horario de verano comienza el domingo

El cambio de horario (Daylight Saving Time, en inglés) ocurrirá a las 2 a.m. del domingo 12 de marzo en Estados Unidos

Este domingo 12 de marzo comienza el horario de verano. No todo el mundo lo hará aquí en Estados Unidos: Arizona y Hawaii son los únicos estados que dormirán todas sus horas y el resto del país perderá una hora de sueño.

Arizona es uno de los lugares más cálidos en el verano. El aumento de las horas de luz aumentaría el uso de energía de aparatos de aire acondicionado y sistemas de refrigeración.

En cuanto a Hawai, es porque está más cerca del ecuador y no hay una gran variación en las horas del día entre el invierno y el verano.

A las 02:00 de la madrugada del domingo pasarán a ser las 03:00 horas, y aunque hoy en día la mayor parte de los relojes que usamos harán el cambio automáticamente, siempre es conveniente chequear si debemos adelantar la hora en relojes analógicos, y correr “hacia adelante” una hora, de 01:59:59 am a 3:00 am.

En Estados Unidos el cambio de horario se aplica progresivamente en todo el territorio: primero en la zona horaria del Atlántico, una hora más tarde en la zona Oriental, después en la zona Central, zona Montañosa, zona del Pacífico, y por último en la zona de Alaska. Hawaii y Arizona no tienen horario de verano.

El horario de verano termina en EEUU el domingo 6 de noviembre, cuando se regresa a la hora estándar.