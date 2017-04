El fin de semana de Canelo-Chávez contará con el poder de Matthysse, Lemieux y Gamboa

El noqueador argentino hará su reaparición en el ring tras 19 meses en los que se recuperó de una peligrosa lesión

Lucas Matthysse no ha ganado una pelea desde abril de 2015, aquélla en la que superó en una salvaje golpiza y por discutida decisión al aguerrido Ruslan Provodnikov.

Seis meses más tarde, el noqueador argentino perdió por el campeonato mundial superligero y luego decidió alejarse de los cuadriláteros.

“Nunca pensé en el retiro. Sólo quería descansar. Había tenido una cadena de peleas muy duras y necesitaba un poco de tiempo para recuperarme y eso es lo que hice”, dijo el guerrero de 34 años de edad en días recientes.

El hombre conocido como “La Máquina”, con su 81% de nocauts, reaparecerá en la cartelera de Canelo-Chávez el 6 de mayo en Las Vegas, enfrentando al estadounidense Emmanuel Taylor.

Matthysse está de vuelta y en nueva categoría (welter), toda vez que dar el peso en las 140 libras se convirtió en un problema para él. Ahora confía en que el ojo izquierdo no le cause problemas.

En su última pelea, una derrota contra Viktor Postol, Matthysse sufrió fractura del hueso orbital.

“Estuve entrenando en Argentina y no tuve ningún problema con el ojo”, dijo. “Cambié mi campamento a Indio (California) y he estado haciendo sparring y espero no tener problema”.

En Indio, Matthysse ha trabajado con su nuevo entrenador, Joel Díaz.

“Quería algo diferente y vine a trabajar con Joel Díaz y hasta ahora ha sido excelente. Hemos trabajado muy bien y he aprendido mucho”, agregó Matthysse en conferencia telefónica.

Quiere sacar boleto

David Lemieux recién peleó en marzo cuando noqueó a Curtis Stevens en el estado de Nueva York. Pero el canadiense excampeón mundial de peso mediano subirá de nuevo al ring el 6 de mayo para tratar de perfilarse a un posible combate contra Saúl “Canelo” Álvarez.

Ese es el plan de Lemieux, quien se medirá al mexicano Marcos Reyes en la cartelera de pago por evento desde la arena T-Mobile de Las Vegas.

“No me tomé mucho descanso desde la última pelea. Me tomé una semana y me fui de vuelta al gimnasio”, dijo Lemieux. “No pude decir que no. Es una gran oportunidad y todos los grandes boxeadores del mundo van a estar ahí”.

El combate Lemieux-Reyes será en un peso pactado de 153 libras, que pasa como mediano. Su plan es claro.

“El objetivo es quien gane Canelo vs. Chávez. Canelo está en el radar, por supuesto. Pero primero tenemos que encargarnos de Marcos Reyes”, explicó el canadiense. “Me voy a poner en una posición donde todos quieran ver Canelo-Lemieux”.

Esa fue su promesa.

Cartelera del 6 de mayo

Saúl ‘Canelo’ Álvarez (48-1-1, 34 KOs) vs. Julio César Chávez Jr. (50-2-1, 32 KOs)

164.5 libras, 12 rounds

Lucas Matthysse (37-4, 34 KOs) vs. Emmanuel Taylor (20-4, 14 KOs)

Peso welter, 10 rounds

David Lemieux (37-3, 33 KOs) vs. Marcos Reyes (35-4, 26 KOs)

Peso mediano, 10 rounds

Joseph ‘JoJo’ Díaz (23-0, 13 KOs) vs. Manuel Ávila (22-0, 8 KOs)

Peso pluma, 10 rounds

Día de pesaje y luego peleas

Golden Boy Promotions anunció que el día del pesaje entre “Canelo” y Chávez Jr., el viernes 5 de mayo, habrá un programa de combates en el MGM Grand Arena encabezado por el cubano Yuriorkis Gamboa enfrentando al mexicano Robinson Castellanos.

Los aficionados que compren boletos de $10 para estar en el pesaje de los púgiles podrán ver en la arena la cartelera que será transmitida por ESPNDeportes y ESPN2 (8 pm Este, 5 pm Pacífico).

Yuriorkis Gamboa (26-1, 17 KOs) vs. Robinson Castellanos (23-12, 13 KOs)

Peso ligero, 10 rounds

Abraham ‘Chamaco’ López (22-0-1, 15 KOs) vs. Jesús Rojas (24-1-2, 17 KOs)

Peso pluma, 10 rounds

Yamaguchi Falcao (12-0, 6 KOs) vs. Morgan Fitch (18-0-1, 8 KOs)

Peso mediano, 10 rounds