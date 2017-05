Julián Gil revela que tiene problemas para ver a su hijo

El actor reveló que le será imposible ver al pequeño Matías en el día fijado por las autoridades

En exclusiva para BASTA! y momentos antes de abordar un avión, entrevistamos vía telefónica a Julián Gil, quien previamente había podido convivir con su pequeño hijo Matías, a quien hacía dos meses que no veía.

Audiblemente emocionado y contento, el actor dijo que fue Marjorie de Sousa quien le entregó al bebé y, aunque solo hablaron del pequeño unos segundos, no le significó nada ese encuentro.

“Solamente vine a verlo, y aunque solo fueron 60 minutos, para mí fue como una eternidad, porque lo pude disfrutar, apapachar, darle besitos, morderlo, olerle los piecitos; de alguna manera me llevo su mejor energía, que es lo más importante de todo. El proceso fue que ella llegó, me dio al niño, me dio algunas indicaciones y yo pasé a una sala para estar con el bebé”, indicó.

El actor también dijo que aunque el juez determinó que venga todos los viernes a la convivencia, sus abogados solicitarán cambiar los días por cuestiones de trabajo.

“El juez estableció que yo pudiera venir todos los viernes, pero cuando él dijo eso, no sabía de los compromisos.Yo empiezo una gira en junio y julio y sí voy a tener tiempo, pero no los viernes; entonces mi abogado, a través de una moción, explicará que tengo compromisos laborales previamente establecidos y va a solicitar unas fechas en las que pueda venir a México”, explicó el actor.