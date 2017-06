Un gerente es acusado de espiar a una empleada en el baño

La víctima fue grababa con el celular de su jefe en un restaurante de Pasadena

El gerente de un popular restaurante de Pasadena está en paradero desconocido después de ser acusado de espiar a una empleada en el baño de mujeres con la cámara de su teléfono móvil.

La víctima asegura que el gerente, con quien solía trabajar en Chutney Tandoori Kitchen, la grabó mientras estaba en el servicio en noviembre. Ella se enteró cuando una luz procedente de un pequeño agujero en la papelera le llamó la atención.

“Vi una luz roja parpadeante, y entonces me asusté. Me entró el pánico, agarré la papelera y la levanté. Y ahí me di cuenta que había estado siendo grabada”, dijo la víctima a Rachel Kim, de CBS2.

Cuando encontró el celular en el interior, inmediatamente lo reconoció como el de su gerente. Lo agarró y regresó al restaurante. Entonces el gerente se estaba dirigiendo al baño de señoras.

“Él volvió pálido. Estaba pálido. Creo que no podía creer que había encontrado su teléfono. Dijo: “Puedo explicarlo todo, darme el teléfono”, recordó la víctima, quien ha preferido mantener el anonimato.

Su jefe comenzó a dar excusas. Entonces, sus peores temores se hicieron realidad cuando finalmente accedió a su teléfono y encontró imágenes suyas. “¿Cómo pudiste hacerme esto?”, le preguntó.

Él respondió: “Lo siento. Estoy enfermo, estoy obsesionado contigo”. Esa fue la última vez que hablaron. La policía de Pasadena está ahora examinando el celular para ver si existen fotos de otras mujeres.

El abogado de la víctima afirmó que van a demandar a los dueños del restaurante: “Creo que es importante para el público, especialmente para las mujeres, ser conscientes de lo que puede suceder cuando utilizan un baño público, el cual consideran un baño seguro”.

La víctima ha dejado un único mensaje a su gerente: “Espero que te encuentren.”