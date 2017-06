Putin se enreda diciendo que no conoce a Flynn, a pesar que cenó con él

Putin niega relaciones con el ex asesor de seguridad nacional de gabinete de Trump

El presidente ruso, Vládimir Putin, aseguró que desconocía quién era Michael Flynn, el ex asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, pese a que se sentó junto a él en una cena conmemorativa en 2015.

En un extracto de una entrevista que se divulgará la noche del domingo en el canal NBC, Putin asegura: “cuando fui al evento de nuestra compañía, Russia Today, me senté en la mesa junto con un señor a mi lado”.

“Di mi discurso; después hablamos de alguna cosa, me levanté y me fui. Más tarde me dijeron que ese señor era estadounidense, responsable de ciertas cosas; que solía estar en los servicios de seguridad. Eso es todo”, aseguró Putin.

Flynn, que fue durante el primer mes de mandato de Trump el asesor de seguridad nacional, se vio obligado a dimitir tras haber ocultado al vicepresidente, Mike Pence, el contenido de sus contactos con el embajador ruso, Serguéi Kysliak.

Además, el Departamento de Defensa investiga si Flynn, que entre 2012 y 2014 fue jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, incumplió sus compromisos al no revelar el pago de 45.000 dólares para asistir a esa cena conmemorativa de los 10 años de RT.

En esa cena Flynn, que está siendo investigado por sus posibles contactos con Rusia y su labores de cabildeo a favor de Turquía, se sentó al lado de Putin, algo que analistas estadounidenses no consideran una coincidencia.

Flynn se ha convertido en una de las figuras en el centro del escándalo sobre el intento ruso de influir en el resultado de las elecciones del pasado noviembre en las que Trump se impuso a la demócrata Hillary Clinton, pese a que las encuestas no le daban posibilidades.

En la misma entrevista exclusiva, realizada en San Petersburgo, Putin aseguró que el supuesto hackeo del Partido Demócrata, que permitió filtrar comunicaciones privadas, pudo ser realizado por un “niño” y apuntó a la posibilidad de que alguien intentará que parezca que el ataque era obra de Moscú, cuando pudo haber venido desde el mismo EE.UU.