Chivas prende su Vela con un posible fichaje “bomba”

El Rebaño podría repatriar a otro delantero del fútbol europeo

El hecho de jugar a un gran nivel en el futbol del Viejo continente, el valor millonario de su fichaje, así como las declaraciones de José Luis Higuera negando el interés por Carlos Vela, no son argumentos que puedan impedir que el delantero llegue como flamante refuerzo a Chivas para el Apertura 2017.

El precedente inmediato es Alan Pulido, un futbolista cuyo fichaje en el papel lucía aún más complicado, ya que es más joven que “El Bombardero”, existía el problema con Tigres y, el ahora goleador del Rebaño, siempre manifestó su deseo por seguir creciendo como futbolista.

“No sé de dónde sacan esas cosas. Me da risa, no sé de dónde inventan esas cosas, la afición se molesta pero no, no estamos ni en tratos ni cerca”, dijo Higuera a ESPN en su momento cuando el “9” rojiblanco sonaba fuerte para llegar al club tapatío. Ya sabemos cómo terminó la historia.

La Real Sociedad, con quien le queda un año de contrato, busca recuperar una cifra cercana a los 14 millones de euros que pagaron al Arsenal en 2012 por la carta del mexicano, una cantidad que no muchos equipos europeos están dispuestos a pagar (ya rechazaron 8 millones del Lyon), y que sabemos Chivas podría saldar sin dificultades.

Con la mira en ganar la Concachampions y así su participación en el Mundial de Clubes, las Chivas apostarían fuerte por el goleador del conjunto Txuri-urdin, que ya ha manifestado su apatía por el futbol, algo que ve como un simple trabajo, por lo que la oferta del Rebaño podría acercarse más a las pretensiones económicas de Carlitos y sería la opción más atractiva también para su actual equipo, a menos que se cruce la MLS y un jugoso salario como Jugador Franquicia.