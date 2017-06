Propuesta para que las infracciones de tránsito sean un asunto civil en CA

Conducir bajo los efectos que sustancias tóxicas o sin licencia se mantendría como ofensa criminal

Los líderes de la corte de California planean enviar al poder legislativo una propuesta para convertir las infracciones de tránsito en ofensas civiles, sacándolas del área criminal.

La propuesta, fuertemente respaldada por la presidente de la Corte Suprema de Justicia de California, Tani Cantil-Sakauye, se encuentra en fase de redacción. Los líderes de la corte esperan trabajar con el congreso estatal durante el próximo año para adoptar un plan final.

Cantil-Sakauye dijo que la intención es que las infracciones menores de tránsito se decidan en un tribunal civil, por lo que “las sanciones, las consecuencias, e incluso las emociones, no serán tan altas”. Por ejemplo, este plan protegería a los conductores de posibles arrestos y fuertes multas por no presentarse en la fecha señalada.

“Será razonable y justo, y podemos asegurarnos de que no sea excesivamente gravoso para los pobres”, dijo el jefe de la justicia en una reunión con los líderes de la corte. Más de 4 millones de multas de tráfico se dan en California cada año, y más del 70% de los casos penales estatales implican esas citaciones.

El juez del Tribunal Superior del Condado de Ventura, Mark S. Borrell, quien trabajó en la propuesta, aseguró que la esperanza es dar a los tribunales y usuarios más flexibilidad: “Podemos hacer que el sistema esté más en línea con las expectativas de la gente y que sea menos frustrante procesalmente”.

La propuesta de California terminaría en gran medida con las normas criminales ahora usadas en la corte de tráfico y reduciría la carga de la prueba. Una persona tendría que pagar la multa solo si demuestra alguna evidencia de que “probablemente” cometió dicha infracción. Las reglas actuales requieren que la evidencia demuestre culpabilidad “más allá de una duda razonable”.

¿QUE INFRACCIONES DEJARÁN DE SER CONSIDERADAS COMO DELITO PENAL?

Saltarse una señal de Stop

Hacer un cambio de carril

Conducir 15mph por encima del límite de velocidad establecido

Conducir sin una luz trasera

¿CUÁLES SE MANTENDRÁN?

Conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas (DIU)

Conducir con la licencia suspendida por una condena previa de DIU

El transpaso de las infracciones menores de tránsito a la esfera civil no tendrá efectos en multas que hayan sido impuestas con anterioridad, y los jueces seguirán podiendo emitir multas más altas cuando no sean pagagas a tiempo. No obstante, nadie podrá sufrir ya la pérdida de su licencia de conducir o el pago de 300 dólares por no acudir el día citado en la multa.