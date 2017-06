Selena Gomez feliz que Taylor Swift haya encontrado el amor

Swift está tan enamorada que ya busca casa en Londres para estar más cerca de su novio

La amistad que une a Selena Gomez y Taylor Swift se remonta casi una década atrás y ha conseguido sobrevivir a todos los altibajos de sus vidas profesionales y personales, que han conseguido si cabe estrechar aún más el vínculo que las une. La antigua estrella Disney antepone la felicidad de su buena amiga a todo lo demás, por lo que ya ha dado el visto bueno a la nueva relación de la intérprete de “Bad Blood” con el actor británico Joe Alwyn, con quien esta mantiene un discreto romance desde hace meses.

“Sinceramente, si mis amigas están contentas, yo soy feliz. Eso es lo único que me importa. Así que yo también estoy muy emocionada. Han sido unos meses muy buenos”, ha confesado de forma evasiva Selena en el programa de radio “The Morning Mash Up Monday” de la emisora estadounidense SiriusXM.

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Jun 5, 2017 at 5:35pm PDT

Está claro que Taylor disfruta de un gran momento sentimental junto a su nuevo novio después de la tormenta mediática a la que se enfrentó por su controvertido noviazgo con el británico Tom Hiddleston, pero Selena tampoco se queda atrás. Desde que el pasado enero dejase de ocultar su romance con el también cantante The Weeknd, las muestras de cariño que ambos se dedican a través de la esfera virtual o en sus apariciones en público denotan lo consolidada que está su relación, hasta el punto de que la intérprete de “Hands to Myself” no tiene reparo en declarar lo afortunada que se siente de contar con alguien como el canadiense a su lado.

Friends🎉💖 100 💛 New post💕 #selenataylor #selenagomez #selenators #selenator A post shared by Selena Gomez|Selenator|F4f? (@selenagomez_vip_) on Oct 20, 2016 at 1:07pm PDT

“Me encanta apoyarle. Me encanta estar con él y saber que cuento con su apoyo. Me siento muy bien. Hacía mucho que no experimentaba esta sensación“, se ha sincerado en la misma conversación.

Aunque pueda parecer que esta declaración podría ser una clara indirecta a Justin Bieber, con quien mantuvo un tormentoso noviazgo en su adolescencia y la primera parte de su juventud, en la misma entrevista dejó claro que no existen rencores entre su ex y ella, y no dudó en alabar la actuación que él ofreció en el concierto benéfico One Love Manchester este domingo.