Un bombero muere dos días después de caerse de una escalera

Un bombero de 29 años falleció este lunes en el centro de Los Ángeles, dos días después de caerse desde una escalera aérea durante una sesión de entrenamiento, según informaron fuentes oficiales.

“El LAFD tiene el corazón destrozado al anunciar la pérdida de uno de nuestros miembros, el bombero Kelly Wong”, un veterano que llevaba dos años en el cuerpo, según un comunicado de prensa.

El suceso ocurrió alrededor de las 9:43 a.m. del sábado, en el bloque 300 de Main Street. Wong, que sufrió fuertes lesiones traumáticas, fue tratado por sus compañeros en el lugar de los hechos y transportado a un centro médico especializado donde fue operado de urgencia.

Falleció poco después en el hospital. “Hoy toda la familia @LAFD lamenta la trágica pérdida del bombero Kelly Wong. Se fue demasiado pronto. Su familia está en nuestros pensamientos y oraciones”, escribió en la red social Twitter Ralph Terrazas, jefe de bomberos de Los Ángeles.

Today the entire @LAFD family mourns the tragic loss of Firefighter Kelly Wong. Gone too soon. His family is in our thoughts & prayers.

— Chief Terrazas (@LAFDChief) June 5, 2017