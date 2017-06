¿Tom Cruise arriesgó su vida para sacarse una selfie rodando ‘The Mummy’?

#Repost @briantylermusic ・・・ My score for #TheMummy will be available digitally and on CD from @backlotmusic ! @themummy @philharmonia_orchestra #tomcruise #briantyler #orchestra #filmmusic #filmscore #universalmonsters #universalpictures

A post shared by The Mummy (@themummy) on Jun 3, 2017 at 2:58pm PDT