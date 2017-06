Maite Perroni estrenó el video de su tema ‘Loca’

La exRBD lanzó el videoclip de su más reciente sencillo en el que colabora con Cali & El Dandee

Si a “Loca”, el nuevo sencillo de Maite Perroni en estilo urbano, le llega un poquito de fama como la que tiene “Despacito”, la cantante y actriz se da por bien servida.

El video que estrenó hace tan solo unas horas fue producido por David Bohórquez y Tiny Tim y se grabó en Los Ángeles.

Aunque a la exRBD no le interesan las comparaciones con el inusitado hit de Luis Fonsi y Daddy Yankee, sí espera que le vaya muy bien.

“Colaborar con gente tan talentosa fue genial, claro, lo hicimos esperando que le guste a la gente, y con tener el mínimo porcentaje de ese éxito me conformo.

“No puedo compararlo para nada, pero sí espero que nos vaya muy bien. Y yo estoy feliz por ellos, porque a la canción le está yendo súper súper bien“, apuntó Perroni en una entrevista hace unos días.

Tras probarse como baladista, bachatera y popera dance, la también actriz comentó que le gusta la tónica de la canción que interpreta con Cali & El Dandee, que por fin hizo su debut en video.

“Tiene una explicación muy clara. Es una canción donde ella ya ve que no sucede nada con su novio, que ya no se siente a gusto, pues las cosas ya no funcionan tan bien.

“Habla del hecho de que una mujer está pensando que está viviendo algo ya sin sabor, y la idea es saber si buscará un nuevo amor“, explicó Maite.

POR: Juan Carlos García

Aquí te dejamos el video: