Policía de Bell Gardens determina que sustancia encontrada en dispensador de juguetes no era cocaína

El polvo, dice la policía, más bien se asemeja al talco o bicarbonato de sodio

Según informó el Departamento de Policía de Bell Gardens, la sustancia polvorienta que un niño encontró en un juguete que sacó de en una máquina expendedora resultó no ser cocaína.

La policía inicialmente informó que la sustancia que se desprendió del juguete que un menor compró tras depositar 25 centavos en la máquina de la Taquería Los Altos se trataba de cocaína, lo cual generó alarma después de que los medios difundieran la información.

Desde entonces, los detectives del departamento llevaron a cabo más investigaciones sobre el caso.

La tarde del miércoles, el propio Departamento aclaró su error mediante un comunicado, en el cual informó que la prueba original realizada sobre la sustancia dio un “falso positivo”. Según el departamento, las subsiguientes investigaciones revelaron que el polvo encontrado por el niño más bien se asemeja al talco o bicarbonato de sodio.

“Durante la investigación continua, dice el comunicado, el departamento de policía logró localizar y entrevistar a un vendedor que proporciona juguetes para estas máquinas expendedoras. También se completaron pruebas adicionales que demostraron que la sustancia no es cocaína … estamos seguros de que no es cocaína y que no representa un riesgo para la salud” .

