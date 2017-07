Funcionaria de ética del gobierno de Trump renuncia porque se sentía “hipócrita”

Las demandas por "violaciones a la Constitución" contra al presidente orillaron a Hui Chen a tomar su decisión

Hui Chen, una funcionaria del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) renunció porque se sentía “hipócrita” lidiando con empresas por faltas de ética corporativa, cuando el presidente Donald Trump tiene decenas de demandas por ese motivo en su contra.

A través de su cuenta de LinkedIn, Chen compartió un texto titulado “La misión importa”, donde habla del trabajo que realizaba, pero principalmente de los motivos que la llevaron a dejar la dependencia a cargo del fiscal general Jeff Sessions, investigado por el Congreso por el “Rusiagate”.

Son tres los motivos que ella explica en su texto. “Primero, tratando de que las empresas cumplan con las normas, la actual administración no está cumpliendo… Sentarme al otro lado de la mesa con empresas para exigirles que cumplieram me hacía sentir hipócrita“, expresó.

Agregó que una de las cosas que regulamente llegaban a su mente estaban las demandas en contra del presidente Trump.

“Cuando me ocupé de las evaluaciones, en mi mente estaban las numerosas demandas pendientes contra el Presidente de los Estados Unidos, desde las violaciones de la Constitución hasta conflictos de intereses, las investigaciones por conductas de traición y las investigaciones de fiscales despedidos… Estas son conductas que no toleraría ver en una empresa, pero trabajé bajo una administració nque participaba en esas conductas. No quería ser más parte de ello”, escribió.

Chen pertenecía a la Sección de Fraude de la División Criminal del DOJ y el 15 de mayo pasado informó su decisión de no renovar su contrato como experta, posición que dejó el 23 de junio.

Su segunda razón fue que no sentía que podía hablar de normas de ética en reuniones con otros expertos, porque ella misma sentía que no las estaba siguiendo en el gobierno del presidente Trump.

La tercera razón es que le interesa trabajar con personajes que ayuden a “restaurar las nociones de integridad, decencia e intelecto en nuestro gobierno… quiero ayudar a elegir a los candidatos que representen esos valores”, expresó.

En su perfil de la misma red social, Chen ya informa que trabajó en el DOJ, así como en Standard Chartered Bank y Pfizer.