Un hombre armado se atrinchera en un edificio en Little Tokyo

Un hombre armado se ha encerrado este lunes por la tarde en un edificio del barrio de Little Tokyo, lo que ha provocado la intervención del equipo de Fuerzas Especiales (SWAT, por sus siglas en inglés) del departamento de policía de Los Ángeles (LAPD).

El incidente fue reportado a la 1:45 p.m. en el bloque 600 de la calle 2nd, donde el hombre se escondía en el cuarto piso, según el departamento de policía de Los Ángeles.

LAPD insta al público, por motivos de seguridad, a no caminar por la zona comprendida entre las calles 2nd y Alameda. La información de esta nota será actualizada a medida que se desenvuelvan los hechos.

#LAPD News Armed barricaded suspect area of 2nd/Alameda in #DTLA. #SWAT is enroute. Stay clear of the area. Media staging 1st east of Hewitt

— LAPD HQ (@LAPDHQ) July 3, 2017